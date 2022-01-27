«Берут на себя основную атаку»: в Роспотребнадзоре заявили о наибольшей уязвимости детей к «омикрону»

Дети наиболее уязвимы к заболеванию штаммом «омикрон», так как у них практически нет иммунитета к коронавирусу и они практически не соблюдают меры предосторожности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В основном несовершеннолетние болеют в лёгкой форме, указали в ведомстве. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова констатировала увеличение числа госпитализаций детей. Всего за сутки в России госпитализировали 12 807 пациентов с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране составил 88 816.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 12 807 человек с коронавирусом. Как отмечает оперштаб по борьбе с COVID-19, количество госпитализаций на 4,8% больше по сравнению с 26 января (12 226).

«Увеличение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах», — говорится в сообщении.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом по стране составил 88 816. Полностью выздоровели 29 754 человека, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончались 665 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 11 404 617.

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Согласно данным петербургских учёных, спад заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в конце следующего месяца, передаёт РИА Новости.

«Рост заболеваемости в России с учётом влияния штамма «омикрон», по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдёт на спад ближе к концу февраля», — сказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

По состоянию на 27 января коронавирусный штамм «омикрон» выявлен в 74 регионах России, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Дети наиболее уязвимы к заболеванию омикрон-штаммом, поскольку практически не имеют иммунитета к коронавирусу и практически не соблюдают меры предосторожности, заявила в эфире телеканала «Россия 24» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Это та прослойка населения, в наибольшей степени уязвимая, потому что практически не иммунная, за исключением тех, кто переболел раньше. И, конечно же, они берут на себя основную атаку «омикрона», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в большинстве своём болезнь протекает у несовершеннолетних в лёгкой форме. При этом у маленьких детей в крайнем случае могут наблюдаться симптомы бронхиолита, признаки удушья.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям в период текущего роста заболеваемости COVID-19.

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — призвал Путин.

Президент напомнил, что в последние пару лет действовало так называемое перемаршрутирование.

«Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова также констатировала увеличение числа госпитализаций детей: «Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием».

«Спутник V»

Один из ведущих экспертов США по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии профессор Хильдегунд Эртль оценила публикации о том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» более эффективна, чем мРНК-вакцины. Отметим, что к таковым относятся препараты компаний Pfizer / BioNTech и Moderna.

«В документе показано, что антитела, индуцируемые вакциной «Спутник V», дают перекрёстную реакцию с «омикроном». Да, реакционная способность снижается, но какой-то её уровень всё равно сохраняется, и можно надеяться, что защиту он обеспечит. И результат здесь даже лучше, чем в случае с мРНК-вакцинами, — сказала она.

По её словам, результаты выглядят многообещающе. Она напомнила о графике, на котором показано динамика антительного ответа.

Как нам было известно, РНК-вакцины по этому показателю довольно быстро проседают: через полгода после вакцинации уровень антител значительно ниже, чем в первое время после неё. У «Спутника V» антительный ответ попросту более устойчив. И это очень важный вывод».

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О том, что «Спутник V» формирует титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше, чем при инъекциях вакциной Pfizer, накануне также напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства в ходе встречи с руководителями ведущих итальянских компаний упомянул про совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин.

Детальная информация об исследовании опубликована на портале препринтов научных публикаций MedRxiv.