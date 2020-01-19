Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит? • 159 • Аналитика

Задуматься над этой темой подтолкнуло обсуждение одного материала, в котором польские военные слегка о себе возомнили. Ну, или не слегка. Сказать, что польская армия самая крутая в Европе, – это, знаете ли, сильно. Но попахивает зубровкой.



Кстати, нюанс. Водка «Зубровка» — это не от зубра, если что. А от травки Hieróchloe odoráta, или Зубровки пахучей (душистой). Скажете – какая разница? А такая. Есть она, разница, между зубром и зубровкой. Но обо всем по порядку.







Задумавшись над тем, какая армия лучше (так понятно, что в трио США — Россия — Китай надо искать), понял, что надо для оценки придумать некий критерий. И придумал.



Критерием оценки будет служить армия России. Как вариант, а почему нет? Раз уж мы все так же являемся общеевропейским пугалом, варварами и от нас исходит угроза, опасность и вообще конец света из России придет, то чего там? Вытерпим разок в теории…



Итак, что мы имеем? Мы имеем армию России, которая вдруг в условиях неядерной войны начинает двигаться к Ла-Маншу.



Почему неядерной? Понятно, что в случае ядерной никто никуда вообще не двигается, все тихо остывают на местах.



Ну вот вдруг так случилось, военные корабли Швейцарии атаковали корвет Беларуси, а внезапно слетевшая с катушек Россия пошла наводить порядок в Европе. Неядерным путем.



То есть стратегически и тактически все происходит примерно как в Великую Отечественную, только приоритетов можно не расставлять, кого мы освобождаем, а кого просто берем. Потом разберемся, по итогам.



То есть применяются все современные средства вооружения, за исключением тактических и стратегических ядерных зарядов. То есть мы идем чистить Европу от толерастии и прочих переборов демократического мира. Обычными методами. Танки, БМП, БТР, САУ, самолеты, вертолеты, в общем, все. Да, обойдемся без флота, просто потому, что всем участникам хвастаться нечем особо.



И кто же нам сможет что-то противопоставить?



Армию США, которая реально сможет, не берем. О ней надо говорить особо, янки ребята вполне себе серьезные, а мы сейчас за европейцев смеемся.



Украину сразу оставляем в стороне, про соседей уже столько говорено, просто не хочу отнимать время у читателей. Вооруженные силы Украины сегодня ведут войну на уровне Первой мировой, без авиации, так что за тех, кто может, я их не держу. Только партизанские действия.



Дальше у нас Прибалтика.







Ну да, смешно.



Эстония, Латвия, Литва. БТР, БМП, немножко артиллерии, минометов… Украина-2. Тоже без авиации, пара арендованных L-39 не в счет. Совершенно несерьезно, можно даже армию не беспокоить, хватит Росгвардии.



Венгрия. 22 тысячи человек, 30 танков, БТР, артиллерия, минометы. Все что осталось от армии ВНР. Все вооружение советского производства, очень новое.



Румыния. 77 тысяч человек. 200 танков собственного производства на базе Т-55 и 260 Т-55. Артиллерия. Полсотни вертолетов (французские, произведенные по лицензии). Три десятка МиГ-21 и 12 F-16, приобретенных на распродаже в Португалии.



Чехия. 22 тысячи человек. 30 танков Т-72, две сотни БТР и бронеавтомобилей. Артиллерия и противотанковые средства – советское. Есть, правда, авиация. 20 штурмовиков L-159A и 12 истребителей Saab JAS 39C. Вертолеты остались тоже с советских времен.



Словакия. 7 тысяч человек. 30 танков Т-72. 250 БМП советского производства. Противотанковые средства и средства ПВО из тех же времен. Авиация представлена 12 МиГ-29 и старыми советскими Ми-24.



Польша. 120 тысяч человек. Танки: 105 «Леопард 2А5», 142 «Леопард 2А4». 233 штуки РТ-91, 500 Т-72М. Почти тысяча танков. 1200 БМП, 700 БТР. Авиация: 36 F-16, 26 МиГ-29. Вертолеты советские, ПВО советское. С-125, «Круг». Но – есть.



Австрия. 14 тысяч человек. 56 танков «Леопард 2А4», 112 БМП «Улан», 78 БТР. Есть 155-мм гаубицы (30 ед.) и 120-мм минометы (70 ед.).



Германия. 60 тысяч человек. Танки «Леопард 2» — 530 шт. БМП «Мардер» — 382 шт. «Пума» — около 550. БТР «Фухс» — около 2000 шт. Приличное количество ПТУР и ПВО. С авиацией тоже все получше, чем у поляков. Eurofighter Typhoon – 130 шт, Panavia Tornado – 78, вертолеты Eurocopter H145M (15 шт).



Бельгия. 32 тысячи человек. От танков бельгийские сухопутные силы отказались вообще, роль бронетехники играют БТР «Пиранья» и «Динго» числом более 400 шт. Авиация представлена 60 единицами F-16 и 22 вертолетами Agusta A109. Заказаны 34 единицы F-35.



Нидерланды. 47 тысяч человек. Тоже отказались от гусеничной техники, поэтому основная сила сухопутных войск БТР «Боксер» (200+ единиц) и БМП CV9035NL (150 ед.). Авиация представлена F-16 сборки заводов Фоккера (61 ед.), вертолеты «Апач» (28 ед.) и NH90 NFH/TTH (18 ед.).



Франция. 225 тысяч человек. Танки «Леклерк» — 400 шт, БТР AMX-10 RC – 247 шт, БТР VBCI – 620 шт, БТР VAB – 2600 шт. Все в порядке с САУ и артиллерией. Армейская авиация насчитывает более 150 ударных вертолетов. ВВС имеют в составе 134 «Миража» всех модификаций и 100 «Рафалей».



Италия. 105 тысяч человек. 200 танков «Ариете», 120 танков «Леопард 2», 300 истребителей танков «Центавр», 264 БМП и почти 2000 БТР. 200 САУ. 60 ударных вертолетов «Мангуст». Авиация имеет 90 Eurofighter Typhoon, 70 штурмовиков AMX ACOL, 84 Panavia Tornado.



Швейцария. 100 тысяч человек. 134 танка Pz-87, 180 БМП CV9030, 133 САУ М109. ВВС имеют в составе 25 истребителей Ф/A-18C «Хорнет», 41 истребитель Ф-5И «Tайгер II» и 25 вертолетов «Супер Пума» и «Кугуар».



Грецию, Великобританию, Болгарию и Испанию рассматривать не стоит по причине некоторой удаленности от театра военных действий, а Албанию, Черногорию, Македонию, Люксембург по причине размеров их армий. Для первых стереотруба нужна, чтобы рассмотреть, для вторых – микроскоп.



Итак, вот ситуация: на одной чаше весов все вот это, а на другой – российская армия почти в миллион (понятно, что далеко не все можно использовать сразу), но есть некоторый резерв в виде той же Росгвардии, которую запросто можно будет припахать.



Ну и почти 3500 танков, более 4000 БМП, более 4000 БТР, почти 1000 РСЗО, почти 2000 стволов самоходной и буксируемой артиллерии и далее по списку. С самолетами похуже, но штук 500 наскрести можно. И вертолетов ударных пару сотен. Зато у нас с ПВО просто роскошно, посмотреть можно, кто и как полетает еще.



И какой сразу напрашивается вывод?



Для наших уряклов – самый что ни на есть приятный. Действительно, уверовав в силу и мощь НАТО, то есть, американской армии, европейцы на свои сухопутные силы, скажем так, не особо тратятся. Есть страны, которые откровенно демонстрируют желание полностью переложить свою безопасность на плечи кого-то из блока, то есть США.



А зря.



Количество американских солдат в Европе тоже неуклонно сокращается, и если источники не врут, то сейчас около 30-32 тысяч человек, не больше.



Конечно, можно перебросить на защиту союзников по блоку сколько угодно человек по морю и воздуху. По воздуху, правда, много не навозишь. Морем и выгоднее, и безопаснее. Но будут ли ждать этого момента те, кто решит в Ла-Манше искупаться?



Нет, не будут.



А вот на пути у российских колонн особо-то никто и не подергается. Микроскоп отставили, лупу отложили. Посмотрим реально на тех, кто сможет «день простоять да ночь продержаться». Создание программного обеспечения систем «Сбор-В» и ЕЦУ



То, что поляки набрали людей в армию и подкупили «Леопардов», это можно за них порадоваться. Но количество людей – не показатель совершенно, ибо вооружена польская армия откровенным советским (хоть и модернизированным) утилем. 1000 танков – это, конечно, цифра, но вот качество явно не присутствует. У той половины, которая Т-72М. Это все-таки 1980-й год.



Учитывая, как нас поляки не любят… Приняв во внимание их гонор… Да еще «мы вас 100 лет назад били»… Ну да, пару-тройку дней продержатся. Все-таки у нас на дворе год 2020, а не 1920, надо понимать. И воюют не тысячей танков, воюют армией в совокупности. А в совокупности польская армия такое же барахло, как и все армии наших бывших союзников по ОВД. Вооруженная старьем, что советским, что немецким.



Да, армии бывшего ОВД – душераздирающее зрелище, конечно. С одной стороны, все вроде как в НАТО вступили, но почти у всех официальное разрешение доюзать советскую технику до упора, поскольку денег нет на новую, натовского образца.



Мне, например, жутко интересно, куда из Венгрии делись 1500 танков, что мы оттуда не вывезли? Неужели попилили все?



Но тем не менее, все эти так называемые (или иронично обзываемые) «армии» не более чем нечто такое, «дляпарадное». Как в Прибалтике. То есть показать на параде есть что, а вот воевать…



Сухопутные силы Германии, Италии, Франции и Швейцарии выглядят намного солиднее. Точнее, я бы расставил несколько не так: Франция, Швейцария, Германия, Италия. Но в любом случае, и Бундесвер уже не тот, и итальянцы как бойцы все еще не те. Точнее, они и не были никогда «теми».



В целом же, если посмотреть на карту и на лист с перечисленными цифрами, то получается, что в случае «если что», то фактически до франко-швейцарско-германской границы будет почти прогулка. Некому там особо сопротивляться. Просто некому.



Возможно, что-то там смогут показать немцы и французы, но нет уверенности, если честно. Если русский сможет пойти в такой поход потому, что «чисто по приколу и вообще эти радужные достали», то вот сомневаюсь, что немцы и французы будут демонстрировать чудеса стойкости и профессионализма.



Все-таки армии у нас сегодня по большей части не для войны, а для мира…



По большому счету необходимо рассмотреть такой момент, как готовность устроить такой… «Ред Алерт». Наблюдаемое у нас в стране позволяет сделать вывод, что мы такое сможем не очень сильно напрягаясь. Потому что толерантнутые европейцы – это вам не бывшие иракские офицеры из террористических группировок в Сирии и не сборная мусульманского мира в горах Чечни.



Это намного проще.



Возможно, именно потому все (или почти все) в Европе, с одной стороны, сокращают свои армии и продают куда-то технику, с другой стороны – опасаются или боятся.



И это тоже правильно и обоснованно.



В итоге получается забавная ситуация: европейские армии ничего из себя не представляют за редким исключением. Хотя техническое оснащение того же Бундесвера хоть и выше всяких похвал, воюют не только техникой. Воюют еще и людьми. С поляками наоборот, люди, скорее всего, есть, техники нет. И так далее.



И вся надежда только или на то, что русские не съедут с катушек и не решат прогуляться до канала, либо на американцев, которые обязаны по идее защитить своих союзников по блоку.



Интересно, сильно такой расклад нравится американцам?



Ведь это совершенно разные вещи: с одной стороны, наводить «демократический порядок» в Иране или Ливии, с другой стороны — пойти в клинч с русскими.



В любом случае, при раскладе №2 армии европейских стран явно не помощники. Нет, как мясо вполне. Но не более того. Так что если вдруг мы решим — останавливать, кроме США, будет некому. Странно все это в Европе выглядит, если честно. Для чего тогда такие армии, совсем непонятно. Задуматься над этой темой подтолкнуло обсуждение одного материала, в котором польские военные слегка о себе возомнили. Ну, или не слегка. Сказать, что польская армия самая крутая в Европе, – это, знаете ли, сильно. Но попахивает зубровкой.Кстати, нюанс. Водка «Зубровка» — это не от зубра, если что. А от травки Hieróchloe odoráta, или Зубровки пахучей (душистой). Скажете – какая разница? А такая. Есть она, разница, между зубром и зубровкой. Но обо всем по порядку.Задумавшись над тем, какая армия лучше (так понятно, что в трио США — Россия — Китай надо искать), понял, что надо для оценки придумать некий критерий. И придумал.Критерием оценки будет служить армия России. Как вариант, а почему нет? Раз уж мы все так же являемся общеевропейским пугалом, варварами и от нас исходит угроза, опасность и вообще конец света из России придет, то чего там? Вытерпим разок в теории…Итак, что мы имеем? Мы имеем армию России, которая вдруг в условиях неядерной войны начинает двигаться к Ла-Маншу.Почему неядерной? Понятно, что в случае ядерной никто никуда вообще не двигается, все тихо остывают на местах.Ну вот вдруг так случилось, военные корабли Швейцарии атаковали корвет Беларуси, а внезапно слетевшая с катушек Россия пошла наводить порядок в Европе. Неядерным путем.То есть стратегически и тактически все происходит примерно как в Великую Отечественную, только приоритетов можно не расставлять, кого мы освобождаем, а кого просто берем. Потом разберемся, по итогам.То есть применяются все современные средства вооружения, за исключением тактических и стратегических ядерных зарядов. То есть мы идем чистить Европу от толерастии и прочих переборов демократического мира. Обычными методами. Танки, БМП, БТР, САУ, самолеты, вертолеты, в общем, все. Да, обойдемся без флота, просто потому, что всем участникам хвастаться нечем особо.И кто же нам сможет что-то противопоставить?Армию США, которая реально сможет, не берем. О ней надо говорить особо, янки ребята вполне себе серьезные, а мы сейчас за европейцев смеемся.Украину сразу оставляем в стороне, про соседей уже столько говорено, просто не хочу отнимать время у читателей. Вооруженные силы Украины сегодня ведут войну на уровне Первой мировой, без авиации, так что за тех, кто может, я их не держу. Только партизанские действия.Дальше у нас Прибалтика.Ну да, смешно.БТР, БМП, немножко артиллерии, минометов… Украина-2. Тоже без авиации, пара арендованных L-39 не в счет. Совершенно несерьезно, можно даже армию не беспокоить, хватит Росгвардии.22 тысячи человек, 30 танков, БТР, артиллерия, минометы. Все что осталось от армии ВНР. Все вооружение советского производства, очень новое.77 тысяч человек. 200 танков собственного производства на базе Т-55 и 260 Т-55. Артиллерия. Полсотни вертолетов (французские, произведенные по лицензии). Три десятка МиГ-21 и 12 F-16, приобретенных на распродаже в Португалии.22 тысячи человек. 30 танков Т-72, две сотни БТР и бронеавтомобилей. Артиллерия и противотанковые средства – советское. Есть, правда, авиация. 20 штурмовиков L-159A и 12 истребителей Saab JAS 39C. Вертолеты остались тоже с советских времен.7 тысяч человек. 30 танков Т-72. 250 БМП советского производства. Противотанковые средства и средства ПВО из тех же времен. Авиация представлена 12 МиГ-29 и старыми советскими Ми-24.120 тысяч человек. Танки: 105 «Леопард 2А5», 142 «Леопард 2А4». 233 штуки РТ-91, 500 Т-72М. Почти тысяча танков. 1200 БМП, 700 БТР. Авиация: 36 F-16, 26 МиГ-29. Вертолеты советские, ПВО советское. С-125, «Круг». Но – есть.14 тысяч человек. 56 танков «Леопард 2А4», 112 БМП «Улан», 78 БТР. Есть 155-мм гаубицы (30 ед.) и 120-мм минометы (70 ед.).60 тысяч человек. Танки «Леопард 2» — 530 шт. БМП «Мардер» — 382 шт. «Пума» — около 550. БТР «Фухс» — около 2000 шт. Приличное количество ПТУР и ПВО. С авиацией тоже все получше, чем у поляков. Eurofighter Typhoon – 130 шт, Panavia Tornado – 78, вертолеты Eurocopter H145M (15 шт).32 тысячи человек. От танков бельгийские сухопутные силы отказались вообще, роль бронетехники играют БТР «Пиранья» и «Динго» числом более 400 шт. Авиация представлена 60 единицами F-16 и 22 вертолетами Agusta A109. Заказаны 34 единицы F-35.47 тысяч человек. Тоже отказались от гусеничной техники, поэтому основная сила сухопутных войск БТР «Боксер» (200+ единиц) и БМП CV9035NL (150 ед.). Авиация представлена F-16 сборки заводов Фоккера (61 ед.), вертолеты «Апач» (28 ед.) и NH90 NFH/TTH (18 ед.).225 тысяч человек. Танки «Леклерк» — 400 шт, БТР AMX-10 RC – 247 шт, БТР VBCI – 620 шт, БТР VAB – 2600 шт. Все в порядке с САУ и артиллерией. Армейская авиация насчитывает более 150 ударных вертолетов. ВВС имеют в составе 134 «Миража» всех модификаций и 100 «Рафалей».105 тысяч человек. 200 танков «Ариете», 120 танков «Леопард 2», 300 истребителей танков «Центавр», 264 БМП и почти 2000 БТР. 200 САУ. 60 ударных вертолетов «Мангуст». Авиация имеет 90 Eurofighter Typhoon, 70 штурмовиков AMX ACOL, 84 Panavia Tornado.100 тысяч человек. 134 танка Pz-87, 180 БМП CV9030, 133 САУ М109. ВВС имеют в составе 25 истребителей Ф/A-18C «Хорнет», 41 истребитель Ф-5И «Tайгер II» и 25 вертолетов «Супер Пума» и «Кугуар».Грецию, Великобританию, Болгарию и Испанию рассматривать не стоит по причине некоторой удаленности от театра военных действий, а Албанию, Черногорию, Македонию, Люксембург по причине размеров их армий. Для первых стереотруба нужна, чтобы рассмотреть, для вторых – микроскоп.Итак, вот ситуация: на одной чаше весов все вот это, а на другой – российская армия почти в миллион (понятно, что далеко не все можно использовать сразу), но есть некоторый резерв в виде той же Росгвардии, которую запросто можно будет припахать.Ну и почти 3500 танков, более 4000 БМП, более 4000 БТР, почти 1000 РСЗО, почти 2000 стволов самоходной и буксируемой артиллерии и далее по списку. С самолетами похуже, но штук 500 наскрести можно. И вертолетов ударных пару сотен. Зато у нас с ПВО просто роскошно, посмотреть можно, кто и как полетает еще.И какой сразу напрашивается вывод?Для наших уряклов – самый что ни на есть приятный. Действительно, уверовав в силу и мощь НАТО, то есть, американской армии, европейцы на свои сухопутные силы, скажем так, не особо тратятся. Есть страны, которые откровенно демонстрируют желание полностью переложить свою безопасность на плечи кого-то из блока, то есть США.А зря.Количество американских солдат в Европе тоже неуклонно сокращается, и если источники не врут, то сейчас около 30-32 тысяч человек, не больше.Конечно, можно перебросить на защиту союзников по блоку сколько угодно человек по морю и воздуху. По воздуху, правда, много не навозишь. Морем и выгоднее, и безопаснее. Но будут ли ждать этого момента те, кто решит в Ла-Манше искупаться?Нет, не будут.А вот на пути у российских колонн особо-то никто и не подергается. Микроскоп отставили, лупу отложили. Посмотрим реально на тех, кто сможет «день простоять да ночь продержаться».То, что поляки набрали людей в армию и подкупили «Леопардов», это можно за них порадоваться. Но количество людей – не показатель совершенно, ибо вооружена польская армия откровенным советским (хоть и модернизированным) утилем. 1000 танков – это, конечно, цифра, но вот качество явно не присутствует. У той половины, которая Т-72М. Это все-таки 1980-й год.Учитывая, как нас поляки не любят… Приняв во внимание их гонор… Да еще «мы вас 100 лет назад били»… Ну да, пару-тройку дней продержатся. Все-таки у нас на дворе год 2020, а не 1920, надо понимать. И воюют не тысячей танков, воюют армией в совокупности. А в совокупности польская армия такое же барахло, как и все армии наших бывших союзников по ОВД. Вооруженная старьем, что советским, что немецким.Да, армии бывшего ОВД – душераздирающее зрелище, конечно. С одной стороны, все вроде как в НАТО вступили, но почти у всех официальное разрешение доюзать советскую технику до упора, поскольку денег нет на новую, натовского образца.Мне, например, жутко интересно, куда из Венгрии делись 1500 танков, что мы оттуда не вывезли? Неужели попилили все?Но тем не менее, все эти так называемые (или иронично обзываемые) «армии» не более чем нечто такое, «дляпарадное». Как в Прибалтике. То есть показать на параде есть что, а вот воевать…Сухопутные силы Германии, Италии, Франции и Швейцарии выглядят намного солиднее. Точнее, я бы расставил несколько не так: Франция, Швейцария, Германия, Италия. Но в любом случае, и Бундесвер уже не тот, и итальянцы как бойцы все еще не те. Точнее, они и не были никогда «теми».В целом же, если посмотреть на карту и на лист с перечисленными цифрами, то получается, что в случае «если что», то фактически до франко-швейцарско-германской границы будет почти прогулка. Некому там особо сопротивляться. Просто некому.Возможно, что-то там смогут показать немцы и французы, но нет уверенности, если честно. Если русский сможет пойти в такой поход потому, что «чисто по приколу и вообще эти радужные достали», то вот сомневаюсь, что немцы и французы будут демонстрировать чудеса стойкости и профессионализма.Все-таки армии у нас сегодня по большей части не для войны, а для мира…По большому счету необходимо рассмотреть такой момент, как готовность устроить такой… «Ред Алерт». Наблюдаемое у нас в стране позволяет сделать вывод, что мы такое сможем не очень сильно напрягаясь. Потому что толерантнутые европейцы – это вам не бывшие иракские офицеры из террористических группировок в Сирии и не сборная мусульманского мира в горах Чечни.Это намного проще.Возможно, именно потому все (или почти все) в Европе, с одной стороны, сокращают свои армии и продают куда-то технику, с другой стороны – опасаются или боятся.И это тоже правильно и обоснованно.В итоге получается забавная ситуация: европейские армии ничего из себя не представляют за редким исключением. Хотя техническое оснащение того же Бундесвера хоть и выше всяких похвал, воюют не только техникой. Воюют еще и людьми. С поляками наоборот, люди, скорее всего, есть, техники нет. И так далее.И вся надежда только или на то, что русские не съедут с катушек и не решат прогуляться до канала, либо на американцев, которые обязаны по идее защитить своих союзников по блоку.Интересно, сильно такой расклад нравится американцам?Ведь это совершенно разные вещи: с одной стороны, наводить «демократический порядок» в Иране или Ливии, с другой стороны — пойти в клинч с русскими.В любом случае, при раскладе №2 армии европейских стран явно не помощники. Нет, как мясо вполне. Но не более того. Так что если вдруг мы решим — останавливать, кроме США, будет некому. Странно все это в Европе выглядит, если честно. Для чего тогда такие армии, совсем непонятно. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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