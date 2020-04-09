Берни Сандерс прекратил президентскую гонку. Джо Байден становится кандидатом от демократов

Бернард (Берни) Сандерс является демократическим социалистом. Это была его вторая попытка занять главное кресло в США. New York Times пишет, что он выступал как защитник рабочих, продвигал идеи американского либерализма.

"Выход господина Сандерса из гонки оставляет бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве предполагаемого противника нынешнему президенту Трампу", - считают журналисты издания.

На политическую ситуацию в стране во многом повлиял коронавирус. Во-первых, сама идея выборов отошла на задний план по сравнению с гигантским количеством инфицированных и погибших. Во-вторых, политика карантина не позволяет кандидатам проводить классические предвыборные кампании, лично посещая штаты с агитационными программами.

Вместо того чтобы каким-то образом перестроить свою предвыборную программу, 78-летний Берни Сандерс во время эпидемии спокойно сидел в своём доме в Берлингтоне, самоизолировавшись даже от своих главных советников. Политологи предполагали, что он может остаться в гонке лишь для того, чтобы собрать вокруг себя единомышленников и создать конкуренцию Байдену.

Несколько дней назад помощники Сандерса пришли к выводу, что пришло время вывести кандидата из кампании. Некоторые из них поняли, что выход из гонки будет более выгодным, чем её продолжение, пишет американское издание.