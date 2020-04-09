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Берни Сандерс прекратил президентскую гонку. Джо Байден становится кандидатом от демократов
09 апреля 2020, 03:35 • 26 • В мире
Сенатор Берни Сандерс вышел из борьбы за кресло президента США. Его оппонент Джо Байден, бывший вице-президент страны, становится единственным кандидатом от Демократической партии.
Бернард (Берни) Сандерс является демократическим социалистом. Это была его вторая попытка занять главное кресло в США. New York Times пишет, что он выступал как защитник рабочих, продвигал идеи американского либерализма.
"Выход господина Сандерса из гонки оставляет бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве предполагаемого противника нынешнему президенту Трампу", - считают журналисты издания.
На политическую ситуацию в стране во многом повлиял коронавирус. Во-первых, сама идея выборов отошла на задний план по сравнению с гигантским количеством инфицированных и погибших. Во-вторых, политика карантина не позволяет кандидатам проводить классические предвыборные кампании, лично посещая штаты с агитационными программами.
Вместо того чтобы каким-то образом перестроить свою предвыборную программу, 78-летний Берни Сандерс во время эпидемии спокойно сидел в своём доме в Берлингтоне, самоизолировавшись даже от своих главных советников. Политологи предполагали, что он может остаться в гонке лишь для того, чтобы собрать вокруг себя единомышленников и создать конкуренцию Байдену.
Несколько дней назад помощники Сандерса пришли к выводу, что пришло время вывести кандидата из кампании. Некоторые из них поняли, что выход из гонки будет более выгодным, чем её продолжение, пишет американское издание.
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