Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / В мире

Берни Сандерс прекратил президентскую гонку. Джо Байден становится кандидатом от демократов

09 апреля 2020, 03:35  •  26 • В мире
Сенатор Берни Сандерс вышел из борьбы за кресло президента США. Его оппонент Джо Байден, бывший вице-президент страны, становится единственным кандидатом от Демократической партии.
Бернард (Берни) Сандерс является демократическим социалистом. Это была его вторая попытка занять главное кресло в США. New York Times пишет, что он выступал как защитник рабочих, продвигал идеи американского либерализма.
"Выход господина Сандерса из гонки оставляет бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве предполагаемого противника нынешнему президенту Трампу", - считают журналисты издания.
На политическую ситуацию в стране во многом повлиял коронавирус. Во-первых, сама идея выборов отошла на задний план по сравнению с гигантским количеством инфицированных и погибших. Во-вторых, политика карантина не позволяет кандидатам проводить классические предвыборные кампании, лично посещая штаты с агитационными программами.
Вместо того чтобы каким-то образом перестроить свою предвыборную программу, 78-летний Берни Сандерс во время эпидемии спокойно сидел в своём доме в Берлингтоне, самоизолировавшись даже от своих главных советников. Политологи предполагали, что он может остаться в гонке лишь для того, чтобы собрать вокруг себя единомышленников и создать конкуренцию Байдену.
Несколько дней назад помощники Сандерса пришли к выводу, что пришло время вывести кандидата из кампании. Некоторые из них поняли, что выход из гонки будет более выгодным, чем её продолжение, пишет американское издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 21:35
"Это кто?": Украинка отказалась признавать в русских спасителей и подбила итальянцев на провокационную петицию
08 апреля 2020, 19:35
Шантаж против Кремля: В США придумали "сделку" по Крыму. Поддубный иронично поддел
08 апреля 2020, 21:35
"Сигнал для Киева": В России расшифровали предложение сделки по Крыму от экс-послов США
08 апреля 2020, 21:35
"Опустил руки и хлопнул дверью": В разгар пандемии в отставку ушёл главный европейский учёный Мауро Феррари
08 апреля 2020, 19:35
Британка заставила одним средним пальцем "выть от смеха" бизнесмена
08 апреля 2020, 19:35
США поставили рекорд по погибшим за сутки, Скворцова назвала пик пандемии: Главные новости о COVID-19 на этот час
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2020, 23:35
Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь приме...
08 апреля 2020, 23:35
Британский вброс - американский след: Сергей Глазьев разоблачил COVID-19
08 апреля 2020, 23:35
Внучка маршала Конева ответила неблагодарной Европе: "Тяжёлые, грустные эмоции&q...
08 апреля 2020, 23:35
Поймите - "на вас дует ветерок из могилы": Гаспарян обратился к самым устав...
09 апреля 2020, 00:35
Коронавирус раскалывает человечество на две неравные части (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
03 апреля 2020, 05:35
Путин сломал сланцевиков США. Саудиты умоляют Россию прекратить войну (Telegram. Обзор)
05 апреля 2020, 08:30
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
04 апреля 2020, 01:35
"Прям фу": Собчак обвинила Марию Захарову в пропаганде и заявила о любви к России
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.