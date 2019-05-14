Бернар-Анри Леви в поисках Европы

Кому платить за глобальное потепление

Патентованный русоненавистник Бернар-Анри Леви снова перебирает темы нападок на Россию. В конце апреля он привёз в Копенгаген моноспектакль «В поисках Европы». По ходу спектакля его спрашивают: «Какое место в вашем прогнозе занимает климат?» Леви отвечает: «Климат мировая проблема номер один… А Россия – один из величайших врагов экологии. Европа – единственная, кто может указать путь».

…На Парижской конференции 2015 года (это была 11-я Международная конференция в рамках Киотского протокола 1997 года по климату) определялся метод борьбы с глобальным потеплением, главной причиной которого считаются выбросы парниковых газов. Этот метод – торговля квотами на выбросы: кто выбросил больше парниковых газов, платит тому, кто выбросил меньше. Только никто не поинтересовался, а как, собственно, эти выбросы считают?

Считают же вот как. По космическим замерам дается общепланетная цифра выбросов (в общем, вполне достоверная), затем технически оснащённые страны дают замеры своих выбросов. За разность между общепланетными и страновыми замерами несут ответственность страны, которые «подписали Киото», но не смогли замерить и доказать свой объём выбросов. Другой процедуры нет.

Трудно поверить, что «алгоритм Киото» настолько тупой, но это так: «Не смог замерить, доказать свой уровень – принимай общепланетный». Интуитивно все понимали: русские леса – главный мировой фильтр, «лёгкие планеты». По логике Киото Россия должна получать за это огромные деньги. Однако, чтобы замерить свой уровень выбросов углекислого газа, нужна сеть обсерваторий стоимостью миллионы долларов каждая: уникальное оборудование, дорогие хроматографы фирмы Хьюлет-Паккард, плюс процедуры верификации, передачи данных, чтобы эти данные признали и потенциальные плательщики! Каждая такая обсерватория даёт достоверные замеры в радиусе под сотню километров. На какую-нибудь Бельгию хватит трёх-четырёх лабораторий, а России, чтобы дать свою сводку и получить «киотские деньги», нужны сотни подобных станций!

Здесь есть климато-политическая задача, которую решил ведущий геофизик России, член президиума РАН Георгий Сергеевич Голицын со своим Институтом физики атмосферы (ИФА) РАН. Кстати, знаменитая резолюция Генассамблеи ООН по угрозе «ядерной зимы» принималась по исследованиям академика Голицына. Именно голицынский институт запрашивал президент Путин: подписывать ли России Киотский протокол?

У этой истории была и предыстория, пример настоящей научной красоты. Некая группа российских учёных («коллектив Решетникова») получила грант за то, чтобы оценить западносибирский выброс метана (тоже парниковый газ, из «киотского списка»). Именно оценить: реальные замеры невозможны. Насчитали 40 мегатонн / год и определили: это выброс метана в местах добычи российского газа и из «дырявых» российских газопроводов.

ИФА РАН и Институт Планка (Германия), возглавляемый давним другом Голицына (и России) Нобелевским лауреатом Полем Крутценом, бросились опровергать эту кошмарную цифру. Их расчёт: выброс метана над Сибирью не 40, а 6 мегатонн / год. И источник выбросов иной, не «дырявые газопроводы»! Однако и это была экспертная оценка, без замеров.

Точку поставил уникальный российский прибор ТРОИКА (TROICA) – Транспортируемая обсерватория исследования и контроля атмосферы. Прибор устанавливается обязательно в первых вагонах поезда (подымаемая пыль глушит точность приборов), движимого обязательно электровозом (выхлоп тепловоза тоже исказит замеры). Даже США, производящие большую часть используемой в этих целях аппаратуры, решили купить TROICA.

Российский прибор, который обеспечил нужное, признаваемое качество данных и который «крестит» Россию по маршрутам Москва – Владивосток, Мурманск – Сочи, вошёл в международные сети наблюдений Global Atmospheric Watch (GAW) и Network for Detection of Stratospheric Change (NDSC), созданные для валидации международных научных спутниковых систем контроля атмосферы США и Европы…

Полученные картины замеров – это особая красота! Господствующий на земле перенос воздушных масс с запада на восток и общий клин загрязнений тянется чёрным языком от Европы и постепенно сужается, истончается над Сибирью. Процесс очищения виден наглядно.

И наконец, красивейший пункт, выводящий к точке пересечения экологии и политики. В официальном отчёте TROICА говорится: «Показано: высокое содержание метана летом над Западной Сибирью почти целиком вызвано его эмиссиями из увлажнённой почвы и болот». То есть были опровергнуты оценки экспертов о значительных утечках природного газа при его добыче и транспортировке из-за использования Газпромом (якобы) устаревших технологий и устаревшего оборудования.

Замеры TROICА показали правоту Крутцена – Голицына: 6 мегатонн, а не 40! И не «дырявые газпромовские трубы», а западносибирские болота! Источник выброса российская Транспортируемая обсерватория исследования и контроля атмосферы подтвердила анализом изотопов и по градиентам (нарастаниям концентрации). Это те же самые 6 мегатонн / год выдыхаемого болотами метана.

Есть о чём задуматься. «Коллектив Решетникова» ошибся в 6,7 раза! Насчитанные за грант 40 мегатонн – тоже своего рода топливо для работы антироссийской пропагандистской машины: мол, не могут русские аккуратно добывать газ и транспортировать метан…

У этой истории есть ещё один интересный аспект. Приборы TROICА захотели купить прежде всего страны с большой территорией – США, Австралия, Канада. И тут у американцев вышел конфуз. TROICА, как уже сказано, нельзя перевозить тепловозами. Однако все настолько привыкли к поучениям о «передовых технологиях» Запада, что как-то забыли о поразительном факте: железные дороги США до сих пор не электрифицированы! Они отстают от технико-экологического уровня советских железных дорог 1960-х годов!

Да, можно нанять людей, которые за грант посчитают и «40 мегатонн», и «загрязнение атмосферы сибирскими елями», и, наоборот, очистку той же атмосферы американскими заводскими и тепловозными трубами. А если понадобится, обрисуют и счастье обладания технологией гидроразрыва пластов.