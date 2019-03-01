«Бермудский треугольник»: Киев пригрозил Москве Черным морем

Киев пригрозил России очень большими проблемами в Черном море, это прозвучало в заявлении министра иностранных дел Украины Павла Климкина на форуме по безопасности Черноморского региона в Одессе.

«Черное море никогда не будет принадлежать России. На самом деле оно станет для нее «Бермудским треугольником», это 100%», — приводит ФАН слова дипломата.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что

незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко,

который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что его страна потеряла 10 млрд гривен (около $360 млн) из-за данного инцидента. По словам главы украинского ведомства, после произошедшего судовладельцы начали переориентировать свои грузы, находящиеся в акватории Черного моря, в порты, чтобы избежать убытков. Также, по его словам, судовладельцы «неохотно предоставляют во фрахт свои суда».

Вскоре в МИД РФ назвали опасными планы США и Украины провести совместные учения Sea Breeze-2019 в акватории Черного моря – об этом заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

«Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея», — сказал он.

Вместе с тем председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов объяснил, что у России достаточно сил и средств для отражения любой агрессии.

«Это намерение можно сравнить с авантюрой с непредсказуемыми последствиями. То, что Россия создала сегодня на Крымском полуострове и в акватории Черного моря, позволяет нам быть уверенными в нашей обороне. А попытки милитаризации Черного моря ни к чему хорошему привести не могут. Россия будет адекватным образом на это реагировать», — отметил депутат.

Ранее

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Черное море является «европейским».

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала европолитик.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе.

Стоит отметить, что Украина недавно также приняла закон «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства), предполагающий расширение контролируемой Киевом территории на море на 12 морских миль в целях «противодействия контрабандному трафику в акватории Черного моря».

Москва указала, что закон — вопреки декларируемой цели — направлен против России. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин. Парламентарий выразил уверенность, что подобные действия Украины приведут к конфронтации с Россией в Черном море.

«Принятие этого законопроекта будет означать создание дополнительных возможностей для провокации в Черном море под предлогом защиты односторонне объявленных территориальных вод или исключительных экономических зон. По моему мнению, Россия ничего подобного признавать не будет, но она должна быть готова к тому, что дальше начнутся «перетягивание каната» и попытки утвердить в явочном порядке свои гомерические притязания», — резюмировал депутат.