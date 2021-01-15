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Берлускони вновь попал в больницу. Личный врач объяснил, что произошло
15 января 2021, 18:50 • 76 • В мире
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Монако. Такое решение принял личный врач политика Альберто Дзангрилло. Он пояснил, что принял такое решение, поскольку переезд в Италию был бы неразумен.
В Монако был госпитализирован экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Как сообщил журналистам личный врач политика Альберто Дзангрилло, сейчас 84-летний Берлускони проходит обследование.
Впоследствии он сможет вернуться на родину.
При этом, как пояснил Дзангрилло, у Берлускони наблюдается сердечная аритмия, потому было принято решение тут же госпитализировать политика.
На момент госпитализации Берлускони находился на своей вилле под Ниццей, где провёл большую часть локдауна в прошлом году.
Отметим, что в сентябре бывший премьер-министр Италии с коронавирусом попал в миланскую больницу. Его положили в больницу, чтобы провести дополнительные анализы. Но сам политик отмечал, что у него прекрасное самочувствие.
Напомним, несколько лет назад Берлускони перенёс сложную операцию на сердце.
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