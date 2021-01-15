Берлускони вновь попал в больницу. Личный врач объяснил, что произошло

В Монако был госпитализирован экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Как сообщил журналистам личный врач политика Альберто Дзангрилло, сейчас 84-летний Берлускони проходит обследование.

Впоследствии он сможет вернуться на родину.

При этом, как пояснил Дзангрилло, у Берлускони наблюдается сердечная аритмия, потому было принято решение тут же госпитализировать политика.

На момент госпитализации Берлускони находился на своей вилле под Ниццей, где провёл большую часть локдауна в прошлом году.

Отметим, что в сентябре бывший премьер-министр Италии с коронавирусом попал в миланскую больницу. Его положили в больницу, чтобы провести дополнительные анализы. Но сам политик отмечал, что у него прекрасное самочувствие.

Напомним, несколько лет назад Берлускони перенёс сложную операцию на сердце.