Берлускони позабавила выходка активистки Femen на избирательном участке

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Женщина пыталась помешать политику проголосовать.

Активистка Femen пыталась помешать экс-премьеру Сильвио Берлускони проголосовать на выборах. Инцидент произошел в Милане. Полуголая женщина взобралась на стол в избирательном участке, где в это время находился лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" и закричала: "Берлускони, твое время истекло!"

В ответ на это политик лишь улыбнулся.

Отметим, что инцидент сняли операторы, сопровождавшие Берлускони. После акции активистку задержали правоохранители.

Стоит добавить, что для Берлускони это не первая подобная провокация. На выборах в парламент в 2013 году на этом же избирательном участке Берлускони атаковали три полуголых активистки Femen.