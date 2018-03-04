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Берлускони позабавила выходка активистки Femen на избирательном участке
04 марта 2018, 21:09 • 287 • В мире
Женщина пыталась помешать политику проголосовать.
Активистка Femen пыталась помешать экс-премьеру Сильвио Берлускони проголосовать на выборах. Инцидент произошел в Милане. Полуголая женщина взобралась на стол в избирательном участке, где в это время находился лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" и закричала: "Берлускони, твое время истекло!"
В ответ на это политик лишь улыбнулся.
Отметим, что инцидент сняли операторы, сопровождавшие Берлускони. После акции активистку задержали правоохранители.
Стоит добавить, что для Берлускони это не первая подобная провокация. На выборах в парламент в 2013 году на этом же избирательном участке Берлускони атаковали три полуголых активистки Femen.
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