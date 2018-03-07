Берлускони оставил за собой роль "режиссера" правоцентристской коалиции

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Сильвио Берлускони рассчитывает на ведущую роль в формировании нового правительства Италии, хоть и не может избираться лично в виду судебного запрета.

Бывший итальянский премьер-министр и нынешний лидер центристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони последним из крупных политиков Италии прокомментировал результаты прошедших выборов в парламент страны.

Он рассчитывает на решающую роль в формировании нового правительства Италии, о чем сообщил в ходе видеообращения к президенту Серджо Маттарелле.

При этом Берлускони уверен, что добился бы и больших результатов, если бы не судебный запрет избираться самостоятельно.

Он осудил партию "Движение 5 звезд" за, по его мнению, популистское положение о базовом доходе в их программе.

При этом положительно высказался по поводу правой "Лиги Севера".

"Наша коалиция стала первой политической силой, это должно быть решающим для формирования нового правительства. Теперь глава государства должен принять решение, и мы полагаемся на его уравновешенность и мудрость, и я уверен, что благодаря правоцентристской коалиции и центральной роли "Вперед, Италия" мы дадим этой стране конкретные ответы", - сказал он в видеообращении к президенту Италии Серджо Маттарелле, которое цитирует газета Il Giornale в переводе РИА Новости.