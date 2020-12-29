Берлинское турне закончится тюрьмой? Навальному "маякнули" из ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний России напомнила, что Навальный был условно осуждён и в соответствии с приговором суда должен время от времени отмечаться. Однако он этого не делал.

Ведомство сослалось на статью изданию "Ланцет" от 22 декабря, в которой говорится, что "берлинский пациент" выписался из клиники "Шарите" ещё 20 сентября, к 12 октября у него прошли все последствия болезни. Это значит, что у него была возможность отметиться, но он ею не воспользовался.

Таким образом, условно осуждённый не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, - говорится в сообщении ФСИН.

Служба подчеркнула, что, если факт уклонения Навального от контроля уголовно-исполнительной инспекции будет подтверждён, то к нему применят меры в соответствии с частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осуждённых).

В ней говорится, что если осуждённый в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, не исполнял возложенные на него обязанности или скрывался от контроля, то в суд направляется представление об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного судом.