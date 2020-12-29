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Берлинское турне закончится тюрьмой? Навальному "маякнули" из ФСИН
29 декабря 2020, 01:30 • 89 • Политика
Берлинское турне Алексея Навального вполне может закончиться тюрьмой. Оппозиционеру "маякнули" из ФСИН, указав на неисполнение указаний суда по делу "Ив Роше".
Федеральная служба исполнения наказаний России напомнила, что Навальный был условно осуждён и в соответствии с приговором суда должен время от времени отмечаться. Однако он этого не делал.
Ведомство сослалось на статью изданию "Ланцет" от 22 декабря, в которой говорится, что "берлинский пациент" выписался из клиники "Шарите" ещё 20 сентября, к 12 октября у него прошли все последствия болезни. Это значит, что у него была возможность отметиться, но он ею не воспользовался.
Служба подчеркнула, что, если факт уклонения Навального от контроля уголовно-исполнительной инспекции будет подтверждён, то к нему применят меры в соответствии с частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осуждённых).
В ней говорится, что если осуждённый в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, не исполнял возложенные на него обязанности или скрывался от контроля, то в суд направляется представление об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного судом.
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