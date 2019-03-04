«Берлин зависим от позиции Вашингтона»: в Германии заявили об угрожающих России китайских ракетах

Китай обладает ракетами средней дальности, которые могут угрожать России. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что Москва должна быть заинтересована во включении Пекина в ДРСМД. Ранее президент США Дональд Трамп также выступал с призывом подписать новый договор о разоружении с участием КНР. Сохранение и расширение текущего соглашения — в интересах не только России, но и Европы, заявили в Совфеде, отметив, что слова об «угрозе» китайских ракет не соответствуют реальному положению дел. При этом позиция Берлина по этому вопросу зависит от политики Вашингтона, считают в экспертном сообществе.

Китайские ракеты могут «угрожать» России, в связи с чем КНР надо сделать участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«До России могут добраться китайские ракеты средней дальности. Другой взгляд на карту показывает, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в договор о разоружении. Потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — сказала она в интервью немецкому изданию Focus.

Напомним, что США приостановили своё участие в ДРСМД 2 февраля, обвинив Россию в нарушениях. Кроме того, Вашингтон заявлял, что, пока действовал этот договор, Китай и другие страны развивали ракеты средней и меньшей дальности, поэтому их надо включить в соглашение.

Несмотря на неоднократные попытки российской стороны инициировать предметный диалог о разногласиях, американская сторона заняла ультимативную позицию. 2 февраля Россия также приостановила участие в соглашении.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, и НИОКР (разработкой. — RT), и опытно-конструкторскими работами, — и мы будем делать то же самое», — сказал президент России Владимир Путин.

«Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства (МИД и Минобороны. — RT) впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождём, пока наши партнёры не созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — подчеркнул президент.

«Повторяют тезисы за американцами»

Союзники Вашингтона поддерживают его позицию в военной области, независимо от заявлений американской стороны, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Американцы создали широкую коалицию, которая действует достаточно слаженно: в политико-дипломатическом плане как минимум. Это можно видеть на примере санкций, голосования в ООН, — сказал он в беседе с RT. — В этом смысле немцы, как правило, повторяют основные тезисы за американцами, они в этой области лишены суверенитета. Обращать внимание в вопросах военной политики на позицию Германии, конечно, нужно, но надо иметь в виду, что она полностью зависима от позиции США».

Так, 6 февраля этого года американский президент Дональд Трамп в очередной раз предложил заключить вместо ДРСМД новый договор, участниками которого станут и другие страны, в том числе Китай.

«Десятилетия назад США заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия, — сказал он. — Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны».

Заявление главы немецкого Минобороны о китайских ракетах, якобы угрожающих России, — «это просто слова», не соответствующие реальному положению дел, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом сенатор отметил, что для восстановления договора следует включить в него другие государства.

«Чтобы реанимировать ДРСМД, участников должно быть больше. И у Китая, и у Индии, и у Пакистана есть ракеты класса средней и меньшей дальности. Сейчас таким образом Германия запускает зондаж в отношении Китая», — приводит его слова РИА Новости.

Схожее мнение высказал и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с RT он отметил, что сохранение и расширение договора — в интересах и Европы, и США, и России.

«Европа прекрасно понимает, что она как раз может быть основным объектом, с учётом тесного сотрудничества в рамках НАТО с американцами и размещения на территории европейских государств оружия США, в том числе и ядерного. Мы, со своей стороны, постоянно говорим, что мы за продление этого договора», — сказал Цеков.

«По неопровержимым данным»

США объявили о намерении выйти из ДРСМД в декабре 2018 года. Однако, по данным российского Минобороны, они начали нарушать договор ещё в 2017 году. Тогда военное предприятие в штате Аризона начало подготовку к производству запрещённых ДРСМД ракет.

«По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штата Аризона стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещённых договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны также отметило, что в ноябре 2017 года конгресс США выделил средства на разработку запрещённых ракет с такой же формулировкой.

«Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в $58 млн, прямо указывая: «На разработку наземной ракеты средней дальности», — пояснили в Минобороны.