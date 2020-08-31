Берлин захлебнулся в протесте: Силовики беспомощны. Пока

Пока Ангела Меркель была занята проблемами Белоруссии и пыталась дозвониться до президента РБ Александра Лукашенко, в Берлине начались массовые акции протеста. Они были назначены на субботу, 29 августа. Судя по видео, которое появилось на Telegram-канале "Соловьёв", огромная толпа собирается у Бранденбургских ворот в Берлине. Силовики пока бездействуют.

Ранее появлялась информация, что немцы намеревались выйти на акции протеста и выступить против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Накануне суд разрешил митинги. До этого их запрещали, однако 28 августа стало известно, что Административный суд в Берлине принял другое решение: "Два запрета на собрания, подписанные начальником полиции Берлина, временно отменены на этот день".

В полиции сообщили, что около 3 тысяч сотрудников подготовлены к дежурству в этот день, независимо от исхода спора в суде. Они должны обеспечивать порядок на берлинских улицах. По предварительным данным, ожидается до 22 тысяч участников митингов, писало издание Spiegel.

"На улицах Берлина очень много людей. Сегодняшний протест - один из самых многочисленных за последние 15 лет", - говорится в информации Telegram-канала "Милитарист".

Напомним, что до этого протесты потрясали США. Там учинили массовые беспорядки и погромы во множестве городов, а поводом стало убийство задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, продолжаются протесты в Белоруссии. Они начались в стране после президентских выборов 9 августа. Многие политологи утверждали, что протестами и массовыми акциями дирижируют из-за рубежа.