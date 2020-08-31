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Берлин захлебнулся в протесте: Силовики беспомощны. Пока

31 августа 2020, 10:15  •  19 • В мире
В Берлине начались массовые протесты. В Telegram-канале "Соловьёв" появилось видео, на котором зафиксировано, как внушительная толпа собирается у Бранденбургских ворот в немецкой столице. Ранее сообщалось, что различные силы пытались согласовать акции против политики немецких властей, связанной с пандемией коронавируса.
Пока Ангела Меркель была занята проблемами Белоруссии и пыталась дозвониться до президента РБ Александра Лукашенко, в Берлине начались массовые акции протеста. Они были назначены на субботу, 29 августа. Судя по видео, которое появилось на Telegram-канале "Соловьёв", огромная толпа собирается у Бранденбургских ворот в Берлине. Силовики пока бездействуют.
Ранее появлялась информация, что немцы намеревались выйти на акции протеста и выступить против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Накануне суд разрешил митинги. До этого их запрещали, однако 28 августа стало известно, что Административный суд в Берлине принял другое решение: "Два запрета на собрания, подписанные начальником полиции Берлина, временно отменены на этот день".
В полиции сообщили, что около 3 тысяч сотрудников подготовлены к дежурству в этот день, независимо от исхода спора в суде. Они должны обеспечивать порядок на берлинских улицах. По предварительным данным, ожидается до 22 тысяч участников митингов, писало издание Spiegel.
"На улицах Берлина очень много людей. Сегодняшний протест - один из самых многочисленных за последние 15 лет", - говорится в информации Telegram-канала "Милитарист".
Напомним, что до этого протесты потрясали США. Там учинили массовые беспорядки и погромы во множестве городов, а поводом стало убийство задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
Кроме того, продолжаются протесты в Белоруссии. Они начались в стране после президентских выборов 9 августа. Многие политологи утверждали, что протестами и массовыми акциями дирижируют из-за рубежа.

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