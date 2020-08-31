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Берлин задумался о самостоятельности Европы: МИД Германии назвал три спасительных пункта

31 августа 2020, 17:35  •  139 • Политика
Официальный Берлин задумался о самостоятельности Европы. МИД Германии, в частности, глава министерства Хайко Маас назвал три спасительных пункта, которые могут вывести европейцев из-под влияния США.
Глава МИД Германии напомнил о том, что Европа остаётся уязвимой перед санкциями США - будь это меры, касающиеся Ирана или газопровода "Северный поток - 2".
При этом он подчеркнул, что те, кто хочет того, чтобы вопросы европейской энергетической, внешней и торговой политики решались в Европе, должны понимать, что для этого необходимо реализовать три важных пункта.
Первый касается усиления евро как ведущей валюты, второй - создания европейских платёжных каналов, таких как INSTEX, и третий - создания европейского банка, который будет делать котировки в евро.
При этом Маас отметил, что усиление независимости Европы не будет означать принципа Europe First ("Европа прежде всего". – Ред.).

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