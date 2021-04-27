Берлин выбрал сторону: Глава МИД Германии публично поддержал высылку дипломатов России

МИД Германии поддержал высылку русских дипломатов из Чехии. "Мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге", - заявил Хайко Маас.

Германия официально поддержала решение Чехии о высылке русских дипломатов. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин готов даже оказать Праге помощь в поддержании работы чешского посольства в Москве.

Речь идёт о дипломатическом скандале, разразившемся между Россией и Чехией на минувшей неделе. Прага обвинила Москву во взрыве частного склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и под этим предлогом начала высылку русских дипломатов. Россия отвергла все обвинения Чехии и ответила на провокацию зеркальными мерами.

Мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки,

- заявил сегодня глава МИД Германии, отвечая на вопросы журналистов о конфликте между Чехией и Россией.

Хайко Маас добавил, что немецкая сторона уже занимается организацией помощи в поддержании работы чешского посольства в Москве. Последнее испытывает значительные трудности после высылки большого количества дипломатов.