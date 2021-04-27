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Берлин выбрал сторону: Глава МИД Германии публично поддержал высылку дипломатов России

27 апреля 2021, 21:50  •  179 • Политика
МИД Германии поддержал высылку русских дипломатов из Чехии. "Мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге", - заявил Хайко Маас.
Германия официально поддержала решение Чехии о высылке русских дипломатов. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин готов даже оказать Праге помощь в поддержании работы чешского посольства в Москве.
Речь идёт о дипломатическом скандале, разразившемся между Россией и Чехией на минувшей неделе. Прага обвинила Москву во взрыве частного склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и под этим предлогом начала высылку русских дипломатов. Россия отвергла все обвинения Чехии и ответила на провокацию зеркальными мерами.
Мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки,
- заявил сегодня глава МИД Германии, отвечая на вопросы журналистов о конфликте между Чехией и Россией.
Хайко Маас добавил, что немецкая сторона уже занимается организацией помощи в поддержании работы чешского посольства в Москве. Последнее испытывает значительные трудности после высылки большого количества дипломатов.

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