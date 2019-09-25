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Берлин учуял изменения: Эксперт о выдаче немецких виз гражданам России из Донбасса

25 сентября 2019, 03:39  •  78 • Политика
Эксперт Виталий Волчков объяснил причины выдачи немецких виз гражданам России из Донбасса. Он считает, что Берлин учуял изменения в политике Киева.
Цивилизационное развитие в Западной Европе невозможно в отрыве от нормального диалога с Россией. Об этом телеканалу "360" заявил глава Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития Виталий Волчков.
Ранее член Бундестага от СДПГ Рената Альт раскритиковала действия МИД ФРГ, который оформляет визы гражданам России, получившим паспорта в ДНР.
Непосредственно эксперт отметил, что Берлин не может принять решение, не соотнеся его с диалогом с Киевом. И именно германо-украинские отношения сейчас изменились с приходом Владимира Зеленского к власти.
Если раньше на Украине ведущую роль играли националисты, то теперь бразды правления перешли к умеренным силам. И Германия это чувствует, ибо наметились подвижки в отношениях Киева и Москвы.
"Поэтому МИД Германии счел за благо не заострять проблему, не руководствуясь больше интересами прежней националистической власти в Киеве", - добавил Волчков.

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