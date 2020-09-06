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Берлин тормозит: Захарова вернула претензию МИД Германии о Навальном
06 сентября 2020, 20:15 • 107 • Политика
Правительство Германии, коль скоро оно сообщает о своей "искренней заинтересованности" в расследовании инцидента с блогером Навальным", должно в максимально короткие сроки дать ответ на запрос Генпрокуратуры России по этому поводу, считает Мария Захарова.
Так официальный представитель российского МИД прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, заявившего о "скорой реакции со стороны Германии и ее партнёров", если со стороны России в ближайшее время не будут предприняты необходимые шаги по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.
Она отметила, что именно этой "срочности" и не хватает представителям немецких властей. Ведь, как заявляют в Управлении юстиции Берлина, данный вопрос "только изучается", а одобрить ответ они смогут только "после согласования с компетентными федеральными органами".
Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал инцидент с отравлением блогера Алексея Навального. По словам дипломата, Берлин требует от Москвы ответов уже в ближайшие несколько дней.
Маас пояснил, что ультиматумы никому не помогают продвинуться. Но если российская сторона не подготовит разъяснения, то Германия и её партнёры обсудят "ответные меры".
Берлин также продолжает настаивать, что Навальный был отравлен запрещённым смертельным химвеществом. А доказательства указывают якобы на то, что за инцидентом стоят власти России.
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