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Берлин тормозит: Захарова вернула претензию МИД Германии о Навальном

06 сентября 2020, 20:15  •  107 • Политика
Правительство Германии, коль скоро оно сообщает о своей "искренней заинтересованности" в расследовании инцидента с блогером Навальным", должно в максимально короткие сроки дать ответ на запрос Генпрокуратуры России по этому поводу, считает Мария Захарова.
Так официальный представитель российского МИД прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, заявившего о "скорой реакции со стороны Германии и ее партнёров", если со стороны России в ближайшее время не будут предприняты необходимые шаги по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.
"Уважаемый г-н Маас, если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. Он было передан ещё 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете?" - пишет Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что именно этой "срочности" и не хватает представителям немецких властей. Ведь, как заявляют в Управлении юстиции Берлина, данный вопрос "только изучается", а одобрить ответ они смогут только "после согласования с компетентными федеральными органами".
"Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?" - задала вопрос Мария Захарова.
Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал инцидент с отравлением блогера Алексея Навального. По словам дипломата, Берлин требует от Москвы ответов уже в ближайшие несколько дней.
Маас пояснил, что ультиматумы никому не помогают продвинуться. Но если российская сторона не подготовит разъяснения, то Германия и её партнёры обсудят "ответные меры".
Берлин также продолжает настаивать, что Навальный был отравлен запрещённым смертельным химвеществом. А доказательства указывают якобы на то, что за инцидентом стоят власти России.
"Мы очень надеемся на участие российского правительства в раскрытии этого серьёзного преступления. Если оно не имеет отношения к инциденту, то в его интересах доказать это фактами", - добавил дипломат в интервью изданию Bild am Sonntag.

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