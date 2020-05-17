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Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 08:55 • 18 • Украина
Визит замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в ФРГ в разгар пандемии можно смело назвать даже не плохим знаком для Киева, а суровым приговором.
Берлин уже не скрывает, что хочет как можно быстрее решить проблему конфликта в Донбассе. И решить только с Россией, не спрашивая Украину. Поэтому высшее руководство ФРГ и ведёт переговоры с РФ по этому вопросу в двустороннем формате, не привлекая киевских реформаторов, убедивших Европу в своей недоговороспособности.
Таким мнением со своими читателями поделился российский журналист Андрей Бабицкий, обратив особое внимание на тот факт, что Козак лично отправился в Берлин, хотя во время пандемии можно было ограничиться переговорами в видеоформате. По всей видимости, тема беседы была очень важна. В ФРГ посланник Москвы встретился с советником Меркель Яном Хеккером. Германия отказывается разглашать тему разговора, однако известно, что стороны обсуждали именно Донбасс. И сделали это немцы в буквальном смысле за спиной Киева. Украинские чинуши узнали о встрече Хеккера с Козаком из СМИ и устроили по этому поводу форменную истерику, взывая к Берлину с просьбой объяснить, что происходит.
Бабицкий выразил уверенность, что прошедшие в Берлине переговоры являются свидетельством того, что Германия пытается побыстрее решить вопрос с Донбассом и, что самое главное в этом уравнении, с антироссийскими санкциями. Экономика ФРГ в данный момент страдает исключительно из-за глупости и недоговороспособности киевских марионеток. Поэтому их вышвырнули из переговорного процесса и решают вопрос ускоренными темпами. Можно не сомневаться, что решат его отнюдь не в пользу Украины.
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