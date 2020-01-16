Берлин шлёт сигнал? Выступление Путина транслировали в эфире немецкого ТВ

Даже немецкие СМИ проявили интерес к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. На это обратил внимание шеф-редактор аналитического портала World Economy Александр Сосновский.

Выяснилось, что выступление российского лидера транслировали в прямом эфире новостного телеканала N-tv.

"Послание Путина с переводом на немецкий транслирует немецкий телеканал n-Tv. Сигнал понятен?" - написал он в Twitter.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть выступления политиков была посвящена ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2", против которого США ввели санкции. Из-за этого российская сторона теперь намерена завершить проект собственными силами.

Как подчеркнула Меркель, немецкая сторона не поддерживает американские санкции, которые носят экстерриториальный характер. При этом Германия не видит односторонней зависимости от российского газа, так как страна имеет несколько каналов поставок топлива.

Непосредственно Владимир Путин заявил о том, что он рассчитывает на завершение строительства трубопровода в течение 2020 года. Кроме того, Москва и Берлин продолжат экономическое сотрудничество.

В конце декабря стало известно о том, что власти ФРГ намерены детально изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.