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Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 02:09 • 129 • В мире
Берлин не собирается играть против России после убийства грузина, сообщил собственный источник издания Süddeutsche Zeitung. По данным СМИ, Германия не будет призывать стран-партнёров выслать российских дипломатов. Хотя именно так поступил Лондон во время дела Скрипалей.
В Берлине пообещали не призывать партнёров высылать российских дипломатов. Власти ФРГ укололи Лондон, который поступил именно так после громкого дела Скрипалей. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
До этого появилась информация о высылке из Германии двух сотрудников посольства России. Поводом стало убийство гражданина Грузии в Берлине в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. Через какое-то время прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России.
После этого сотрудников посольства России объявили в немецком МИД персонами нон грата. Правительство Германии заявило, что примет меры в случае, если Москва не поможет в расследовании убийства.
Интересно, что эта информация появилась прямо перед встречей в "нормандском формате", которая должна состояться 8 декабря в Париже. Там встретятся главы Украины, Германии, России и Франции, чтобы обсудить украинские проблемы.
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