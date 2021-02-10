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Берлин раскрыл тайну сохранения "Северного потока-2"

10 февраля 2021, 20:00  •  94 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Власти Германии обижаются на требования ряда стран заморозить нашу трубу в то время, как сами закупают у России нефть
Отказ от реализации проекта "Северный поток-2" может лишить Европу рычагов влияния на Россию. Такую неожиданную версию защиты Берлина балтийской трубы высказал сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге.
"Кто принципиально ставит под вопрос "Северный поток-2", такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию", – цитирует министра РИА "Новости".
Он выразил готовность вести диалог о поставках топлива, однако заметил, что есть страны, требующие от Берлина отказаться от строительства "СП-2", но которые одновременно закупают российскую нефть.
Также министр раскритиковал позицию сторонников заморозки проекта из-за событий, происходящих внутри РФ. По его мнению, нужно продолжать вести дела с Москвой, т.к. "любой бизнес с Россией идет на пользу государству". К тому же экономическая изоляция РФ и Китая толкают эти страны "все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз". Маас выступил против того, чтобы коллективный Запад обрубил все мосты с Москвой.
Не обошлось и без традиционной, набившей оскомину угрозы ввести очередные антироссийские санкции. По убеждению немецкого министра, рестрикции "могут быть сигналом" РФ о том, что некоторые действия наших властей не останутся без последствий, передает "Регнум".
В качестве примера – непонятно какого, положительного или отрицательного – он привел санкции против Москвы за воссоединение Крыма с Россией и внутриукраинский вооруженный конфликт в Донбассе. Маас обещал очередную дубину занести над головами отдельных лиц в РФ, которые "несут ответственность за репрессивные действия государственной власти против собственных сограждан".

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