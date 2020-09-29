|
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
29 сентября 2020, 04:30 • 82 • Политика
Германия получила третий запрос России по Навальному, однако Берлин держит его содержание в тайне. В предыдущих запросах российская сторона просила предоставить копии материалов по лечению оппозиционера, а также биоматериалы для сравнительного анализа.
Россия направила Германии третий по счёту запрос об оказании правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным. О получении документов сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя Минюста Германии.
Сообщается, что запрос пришёл в Берлин вечером в минувшую пятницу, 25 сентября. Однако в отличие от двух предыдущих запросов немецкая сторона не стала раскрывать его содержание.
Напомним, что в предыдущих двух запросах Генпрокуратура России попросила ответа почти на 20 вопросов о лечении Навального. Также немецкую сторону попросили передать Москве копию медкарты оппозиционера и биологический материал для сравнительного исследования. Кроме того, российские следователи выразили желание провести допрос Навального на немецкой территории.
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2020, 05:10
|
23 сентября 2020, 11:55
|
23 сентября 2020, 01:50
|
24 сентября 2020, 02:35
|
27 сентября 2020, 01:10
|
22 сентября 2020, 18:30
|
26 сентября 2020, 23:20