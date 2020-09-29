Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному

Россия направила Германии третий по счёту запрос об оказании правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным. О получении документов сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя Минюста Германии.

Сообщается, что запрос пришёл в Берлин вечером в минувшую пятницу, 25 сентября. Однако в отличие от двух предыдущих запросов немецкая сторона не стала раскрывать его содержание.

Напомним, что в предыдущих двух запросах Генпрокуратура России попросила ответа почти на 20 вопросов о лечении Навального. Также немецкую сторону попросили передать Москве копию медкарты оппозиционера и биологический материал для сравнительного исследования. Кроме того, российские следователи выразили желание провести допрос Навального на немецкой территории.