Берлин призвали отомстить за Навального отказом от "Северного потока - 2"

Ангела Меркель. Фото: Stocki/face to face/www.globallookpress.com

Немецкий обозреватель заявил, что энергонезависимость может уберечь Евросоюз от "мести Кремля" за очередные санкции

Стремление Европы к снижению зависимости от российской нефти и газа теперь переходит в иную политическую плоскость. С помощью проекта "Северный поток – 2" Москва может заработать денег, которые нужны ей на обеспечение "репрессивного аппарата", утверждает немецкий обозреватель Матиас Брюггманн.



По его словам, снижение зависимости от энергетических поставок из РФ способно защитить "от мести Кремля" за новые и жесткие санкции, которые непременно необходимо ввести в отношении северного соседа.

"Газопровод "Северный поток-2" должен быть остановлен на последних нескольких метрах"", – считает обозреватель.



Теперь же, заявил Брюггманн, недостаточно обратить внимание общественности на "взлом компьютерных систем Бундестага" некими российскими хакерами – Москве нужно причинить настоящую боль.

"Ведущим силам безопасности в России, главам так называемых силовых министерств обороны и внутренних дел, могущественным начальникам спецслужб и другим нельзя разрешать въезд в страны ЕС. Их необходимо лишить права проживания, их родственников и детей, обучающихся на Западе, а также конфисковать у них местную собственность", – пишел Брюггманн в своей статье в газете Handelsblatt.

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко ранее заявил о выявлении связи между вероятным отравлением российского оппозиционера – ярого критика Кремля Алексея Навального – и попытками Вашингтона вставить палки в колеса строительству газопровода "Северный поток – 2".