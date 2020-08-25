Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по мор...
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
Главная / Политика

Берлин призвали отомстить за Навального отказом от "Северного потока - 2"

25 августа 2020, 19:30  •  45 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Stocki/face to face/www.globallookpress.com
Немецкий обозреватель заявил, что энергонезависимость может уберечь Евросоюз от "мести Кремля" за очередные санкции
Стремление Европы к снижению зависимости от российской нефти и газа теперь переходит в иную политическую плоскость. С помощью проекта "Северный поток – 2" Москва может заработать денег, которые нужны ей на обеспечение "репрессивного аппарата", утверждает немецкий обозреватель Матиас Брюггманн.
По его словам, снижение зависимости от энергетических поставок из РФ способно защитить "от мести Кремля" за новые и жесткие санкции, которые непременно необходимо ввести в отношении северного соседа.
"Газопровод "Северный поток-2" должен быть остановлен на последних нескольких метрах"", – считает обозреватель.
Теперь же, заявил Брюггманн, недостаточно обратить внимание общественности на "взлом компьютерных систем Бундестага" некими российскими хакерами – Москве нужно причинить настоящую боль.
"Ведущим силам безопасности в России, главам так называемых силовых министерств обороны и внутренних дел, могущественным начальникам спецслужб и другим нельзя разрешать въезд в страны ЕС. Их необходимо лишить права проживания, их родственников и детей, обучающихся на Западе, а также конфисковать у них местную собственность", – пишел Брюггманн в своей статье в газете Handelsblatt.
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко ранее заявил о выявлении связи между вероятным отравлением российского оппозиционера – ярого критика Кремля Алексея Навального – и попытками Вашингтона вставить палки в колеса строительству газопровода "Северный поток – 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 12:10
Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
20 августа 2020, 06:30
Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
22 августа 2020, 16:15
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.