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Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2

17 сентября 2019, 16:39  •  116 • Украина
В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.
 
РИА Новости
 

«Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства является главным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с «Северным потоком — 2», — заявили в немецком правительстве.

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что продолжение транзита газа через Украину после 2019 года находится в интересах ФРГ и других стран — членов ЕС.

«Эта позиция остаётся неизменной», — подчеркнули в правительстве.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными.

Как отмечал премьер Украины Алексей Гончарук, переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.

Политолог Пётр Федосов прокомментировал Nation News позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

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