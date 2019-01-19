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Берлин призвал не допустить повторения инцидента в Керченском проливе
19 января 2019, 03:09 • 35 • Украина
Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции в Киеве призвал не допустить повторения инцидента в Керченском проливе.
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В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он отметил, что свободный проход судов в Керченском проливе в настоящее время обеспечен.
«Мы хотим, чтобы это было на продолжительной базе обеспечено. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться», — цитирует РИА Новости Мааса.
Он отметил, что затрагивал ситуацию в Азовском море на переговорах в Москве.
«В Москве сегодня я ещё раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с Лавровым. Я чётко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надёжный проход через Керченский пролив» , — указал он.
Ранее Климкин заявил, что Германия и Украина согласовали встречу на уровне экспертов для обсуждения общего видения мониторинговой миссии в Керченском проливе.
18 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с Маасом в Москве заявил, что российская сторона получила от ФРГ предложения по обеспечению свободы судоходства в Керченском проливе.
Как подчёркивал министр, предложения будут изучены.
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