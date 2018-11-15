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Берлин призвал Киев ликвидировать сайт «Миротворец»
15 ноября 2018, 00:54 • 93 • Политика
Поводом для этого послужило включение в базу ресурса бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Предполагается, что это произошло после того, как экс-политик высказал в интервью одному из немецких изданий свое мнение по крымскому вопросу. По его словам, Россия никогда не вернет Украине полуостров - это реальность, которую следует признать.
«Миротворец» внес имя Шредера в список врагов Украины, обвинив его в покушении на суверенитет страны, антиукраинской пропаганде, манипуляции общественно значимой информацией, а также в оправдании вооруженной агрессии России в отношении Украины.
Министерство иностранных дел Германии осудило действия ресурса и призвало власти Украины удалить сайт, пишет DW.
«Миротворец» создан четыре года назад. В настоящее время в его базе содержатся тысячи фамилий людей, которые называются врагами Украины. При этом ресурс публикует личные данные этих лиц, нарушая тайну частной жизни.
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