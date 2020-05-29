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Берлин подтвердил введение новых санкций против России
29 мая 2020, 20:55 • 31 • Политика
Карательные меры по делу "хакеров" включат заморозку активов
Представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар подтвердила введение новых антироссийских санкций. При этом санкционные меры включают замораживание счетов и запрет на въезд в ЕС.
Речь идет о так называемых "киберсанкциях". Причиной очередного выпада в сторону России оказалась история пятилетней давности о нападении хакеров на немецкий парламент.
Теперь Берлин заявляет, что в этом преступлении участвовал русский хакер. Причем не простой, а якобы сотрудник ГРУ.
Согласно европейской традиции, Германия заявила о наличии "веских доказательств" причастности российской разведки к кибератаке на бундестаг. Однако предъявить их отказалась.
Из-за очередного необоснованного скандала вокруг спецслужб РФ немецкие власти намерены ввести против России "киберсанкций". Как пояснила Адебар в ходе брифинга, эти ограничительные меры подразумевают заморозку счетов, а также запрет на въезд в Евросоюз физлиц и компаний.
"Это процесс, который мы запускаем", – цитирует представительницу немецкого МИД "РИА Новости".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о других попытках Германии прицепиться к России в поисках повода для введения санкций.
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