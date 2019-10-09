Берлин, Париж, Рим: Какие столицы брала Россия

Автор:

Гасанов Камран

В одном из своих выступлений бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что без России европейскую безопасность обеспечить невозможно. На днях немцы отмечали 30-ю годовщину объединения Германии. Ещё какие-то три десятка лет назад безопасность Европы полностью зависела от России. И так продолжалось на протяжении почти трёх столетий.

Взятие Берлина

Вступление русских войск в Берлин. Фото: BAO/Globallookpress

Вступление русских войск в Берлин. Фото: BAO/Globallookpress

9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны войска Российской империи взяли столицу Пруссии – Берлин. Штурм удался благодаря совместным действиям австрийской и русской армий. При этом так же, как и во время Второй мировой войны, каждый из союзников стремился первым войти в столицу. Русские, как и в мае 1945-го, оказались расторопнее. Любопытно, что после вхождения в Берлин австрийцы попытались сравнять его с землёй. Но их остановили русские. Считается, что узнавший об этом прусский король Фридрих Великий сказал:

Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице!

Берлин недолго оставался под контролем русских. Уже два года спустя император Пётр III, считавший Фридриха своим кумиром, вышел из Семилетней войны и вернул не только Берлин, но и всю Восточную Пруссию. Через 185 лет Россия снова взяла Берлин, но на этот раз осталась в столице Германии почти на полвека.

В совокупности за время существования Российской империи и СССР русские захватывали больше десятка европейских столиц. Первыми пали города Прибалтики. В 1710 году в ходе триумфальной Северной войны против шведов Пётр I присоединил к своим владениям Ригу и Таллин (тогдашний Ревель).

Стокгольм: 250 км за пять ночных переходов

Пётр Первый. Фото: Vadim Nekrasov/Globallookpress

Пётр Первый. Фото: Vadim Nekrasov/Globallookpress

Пётр Первый не остановился на Прибалтике и бросился завоёвывать скандинавские столицы. Через девять лет русский десант высадился у Стокгольма. Столетием позже шведская столица снова встретила русские войска. Произошло это при правлении Александра I. Стокгольм был взят в результате филигранной операции 1808–1809 годов – русские совершили марш-бросок по замёрзшему Балтийскому морю. Армия под командой Багратиона прошла 250 км за пять ночных переходов. Победа над Швецией стала исторической – страна навсегда потеряла статус европейской державы. В той же войне русский десант высадился в бывшей финской столице Або (сегодняшний Турку), а Финляндия вошла в состав Российской империи.

Самым популярным объектом набегов русских воинов была Варшава. Её Российская империя контролировала дважды: в 1794 и 1831 годах. Оба раза экспедиционный корпус подавлял восстание. После вековой паузы русские вернулись в конце Второй мировой войны. При штурме 1944 года поляки снова подняли восстание, но против не России, а фашистских оккупантов.

Соседние две столицы Прага и Будапешт тоже освобождались советскими воинами в ходе кампаний 1944–1945 годов. В следующий раз они сюда вернутся совсем с другими намерениями – подавить антикоммунистическое Венгерское восстание (1956 г.) и Пражскую весну (1968 г.).

Бухарест, Белград и София: В борьбе против Османской империи

Следующие три европейские столицы Россия занимала в битвах против Османской империи. Бухарест и Белград были взяты по ходу русско-турецкой войны 1806–1812. Бухарест русские штурмовали, имея в два раза меньше живой силы: пять против 13 тысяч у турок. При этом османы потеряли четверть армии, Российская империя – лишь три сотни человек. В румынскую столицу русские вернулись полтора столетия спустя, в 1944 году, после одной из наиболее эффективных операций ВОВ – Ясско-Кишинёвской кампании. Восставшие против фашистов румыны встречали советских солдат с цветами и всеобщим ликованием.

Белград освобождался Россией трижды. Первый раз в вышеупомянутой войне против Порты, когда наши войска поддержали национально-освободительное восстание. Из-за того, что Османская империя нарушила условия мира, сербов пришлось спасать снова. Освободителем Белграда российская армия в следующий раз выступила в 1944-м.

Болгар русские защищали тоже от Турции и Германии. За свободу Софии с Османской империей Россия начала воевать гораздо позже, чем за Белград и Бухарест. Болгарскую столицу русские заняли 1878 году после ожесточённых боёв. Вот как об этом событии писали петербургские газеты: «Наши войска с музыкой, песнями и развевающимися знамёнами вступили в Софию при всеобщем ликовании народа». С не меньшей помпезностью София приветствовала русских в предпоследний год Великой Отечественной войны.

Вечный город и город любви

Русский солдат ступал на землю не только восточной, но и западной Европы. В 1798 году в рамках антинаполеоновской коалиции генерал Ушаков высадился у Неаполя и взял его. В следующем году пал Рим. 11 октября исполнится 230 лет со дня взятия «вечного города».

Фёдор Ушаков. Фото: Russian Look/Globallookpress

Вчерашнего числа с малым нашим корпусом вошли мы в город Рим. Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот св. Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска. «Виват Павло примо! Виват московито!»

– писал Ушакову об этом событии лейтенант Балабин.

Амстердам русские освободили в последний год правления генерала Бонапарте. Операция прошла по известной схеме: местное восстание – наступление русских войск. Взятием голландской столицы руководил граф Бенкендорф. В благодарность и в память о казаках-освободителях голландцы долгое время отмечали праздник «День казака».

Аккордом русского марша в период наполеоновских войн стало взятие Парижа в том же 1815 году. Парижане очень боялись, что «русские варвары» разграбят и разрушат их столицу. Они даже вынесли картины из Лувра. Однако казаки повели себя достойно и дисциплинированно. Вскоре Париж пришлось спасать от мародёрства самих горожан. Французы хотели снести статую Наполеона, но Александр I приказал поставить к памятнику вооружённую охрану. Именно благодаря русскому государю знаменитая Вандомская колонна до сих пор украшает город любви.