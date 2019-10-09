|
Берлин, Париж, Рим: Какие столицы брала Россия
09 октября 2019, 21:54 • 56 • В мире
259 лет назад армия Российской империи начала штурм Берлина. Это – далеко не единственная столица, покорённая русскими войсками
Автор:
Гасанов Камран
В одном из своих выступлений бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что без России европейскую безопасность обеспечить невозможно. На днях немцы отмечали 30-ю годовщину объединения Германии. Ещё какие-то три десятка лет назад безопасность Европы полностью зависела от России. И так продолжалось на протяжении почти трёх столетий.
Взятие Берлина
Вступление русских войск в Берлин. Фото: BAO/Globallookpress
9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны войска Российской империи взяли столицу Пруссии – Берлин. Штурм удался благодаря совместным действиям австрийской и русской армий. При этом так же, как и во время Второй мировой войны, каждый из союзников стремился первым войти в столицу. Русские, как и в мае 1945-го, оказались расторопнее. Любопытно, что после вхождения в Берлин австрийцы попытались сравнять его с землёй. Но их остановили русские. Считается, что узнавший об этом прусский король Фридрих Великий сказал:
Берлин недолго оставался под контролем русских. Уже два года спустя император Пётр III, считавший Фридриха своим кумиром, вышел из Семилетней войны и вернул не только Берлин, но и всю Восточную Пруссию. Через 185 лет Россия снова взяла Берлин, но на этот раз осталась в столице Германии почти на полвека.
В совокупности за время существования Российской империи и СССР русские захватывали больше десятка европейских столиц. Первыми пали города Прибалтики. В 1710 году в ходе триумфальной Северной войны против шведов Пётр I присоединил к своим владениям Ригу и Таллин (тогдашний Ревель).
Стокгольм: 250 км за пять ночных переходов
Пётр Первый. Фото: Vadim Nekrasov/Globallookpress
Пётр Первый не остановился на Прибалтике и бросился завоёвывать скандинавские столицы. Через девять лет русский десант высадился у Стокгольма. Столетием позже шведская столица снова встретила русские войска. Произошло это при правлении Александра I. Стокгольм был взят в результате филигранной операции 1808–1809 годов – русские совершили марш-бросок по замёрзшему Балтийскому морю. Армия под командой Багратиона прошла 250 км за пять ночных переходов. Победа над Швецией стала исторической – страна навсегда потеряла статус европейской державы. В той же войне русский десант высадился в бывшей финской столице Або (сегодняшний Турку), а Финляндия вошла в состав Российской империи.
Самым популярным объектом набегов русских воинов была Варшава. Её Российская империя контролировала дважды: в 1794 и 1831 годах. Оба раза экспедиционный корпус подавлял восстание. После вековой паузы русские вернулись в конце Второй мировой войны. При штурме 1944 года поляки снова подняли восстание, но против не России, а фашистских оккупантов.
Соседние две столицы Прага и Будапешт тоже освобождались советскими воинами в ходе кампаний 1944–1945 годов. В следующий раз они сюда вернутся совсем с другими намерениями – подавить антикоммунистическое Венгерское восстание (1956 г.) и Пражскую весну (1968 г.).
Бухарест, Белград и София: В борьбе против Османской империи
Следующие три европейские столицы Россия занимала в битвах против Османской империи. Бухарест и Белград были взяты по ходу русско-турецкой войны 1806–1812. Бухарест русские штурмовали, имея в два раза меньше живой силы: пять против 13 тысяч у турок. При этом османы потеряли четверть армии, Российская империя – лишь три сотни человек. В румынскую столицу русские вернулись полтора столетия спустя, в 1944 году, после одной из наиболее эффективных операций ВОВ – Ясско-Кишинёвской кампании. Восставшие против фашистов румыны встречали советских солдат с цветами и всеобщим ликованием.
Белград освобождался Россией трижды. Первый раз в вышеупомянутой войне против Порты, когда наши войска поддержали национально-освободительное восстание. Из-за того, что Османская империя нарушила условия мира, сербов пришлось спасать снова. Освободителем Белграда российская армия в следующий раз выступила в 1944-м.
Болгар русские защищали тоже от Турции и Германии. За свободу Софии с Османской империей Россия начала воевать гораздо позже, чем за Белград и Бухарест. Болгарскую столицу русские заняли 1878 году после ожесточённых боёв. Вот как об этом событии писали петербургские газеты: «Наши войска с музыкой, песнями и развевающимися знамёнами вступили в Софию при всеобщем ликовании народа». С не меньшей помпезностью София приветствовала русских в предпоследний год Великой Отечественной войны.
Вечный город и город любви
Русский солдат ступал на землю не только восточной, но и западной Европы. В 1798 году в рамках антинаполеоновской коалиции генерал Ушаков высадился у Неаполя и взял его. В следующем году пал Рим. 11 октября исполнится 230 лет со дня взятия «вечного города».
Фёдор Ушаков. Фото: Russian Look/Globallookpress
– писал Ушакову об этом событии лейтенант Балабин.
Амстердам русские освободили в последний год правления генерала Бонапарте. Операция прошла по известной схеме: местное восстание – наступление русских войск. Взятием голландской столицы руководил граф Бенкендорф. В благодарность и в память о казаках-освободителях голландцы долгое время отмечали праздник «День казака».
Аккордом русского марша в период наполеоновских войн стало взятие Парижа в том же 1815 году. Парижане очень боялись, что «русские варвары» разграбят и разрушат их столицу. Они даже вынесли картины из Лувра. Однако казаки повели себя достойно и дисциплинированно. Вскоре Париж пришлось спасать от мародёрства самих горожан. Французы хотели снести статую Наполеона, но Александр I приказал поставить к памятнику вооружённую охрану. Именно благодаря русскому государю знаменитая Вандомская колонна до сих пор украшает город любви.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 20:09
|
06 октября 2019, 21:28
|
03 октября 2019, 22:39
|
09 октября 2019, 15:09
|
05 октября 2019, 00:54
|
05 октября 2019, 04:09
|
03 октября 2019, 09:39