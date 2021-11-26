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Берлин опроверг заявление Лукашенко о приеме двух тысяч мигрантов

26 ноября 2021, 20:25  •  8 • Политика
Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / www.globallookpress.com
Просьбу бацьки о приеме нелегалов немецкие власти не расслышали
Германия не собирается принимать на своей территории две тысячи нелегалов, которые сейчас находятся в Белоруссии вблизи польской границы. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, опровергая заявления президента Александра Лукашенко.
Бацька после пары телефонных бесед с врио канцлера Германии Ангелы Меркель периодически объявляет, что якобы достиг с ней договоренностей, что из скопившихся на границе мигрантов 5 тыс. он вернет их в родные страны, а 2 тыс. согласилась взять немецкая сторона.
Последнее такое заявление Александр Григорьевич сделал ранее в пятницу, 26 ноября, во время посещения логистического центра, где сейчас временно размещены беженцы, которые стремятся попасть в государства Евросоюза.
Там перед телекамерами и самими мигрантами он напрямую обратился к Берлину с просьбой принять этих людей, поскольку "это небольшая нагрузка для Германии". А поляков попросил пропустить через свою территорию нелегалов, чтобы те попали в ФРГ.
"От имени канцлера и федерального правительство хочу ясно заявить, что это заявление неверно, оно неверно уже несколько дней, когда господин Лукашенко и затем его пресс-секретарь уже делали его. Это не соответствует действительности", – цитирует РИА "Новости" Зайберта.
Он подчеркнул, что создавшийся миграционный кризис – это не вопрос двусторонних отношений между Берлином и Минском, а вызов против ЕС, который Белоруссия осуществляет "гибридными средствами".
Добавим, ранее уже представители Польши, а также стран Прибалтики выражали неудовольствие тем фактом, что за их спиной Германия о чем-то договаривается по разрешению проблемы с беженцами на их границах с Белоруссией.

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