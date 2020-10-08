Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Берлин определился: Навальный - не повод вводить санкции по "Северному потоку-2"

08 октября 2020, 18:35  •  191 • Политика
Фото: Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Германия отказывается разрывать диалог с Россией
Историю с россиянином Алексеем Навальным используют против проекта "Северный поток-2" те, кто и раньше выступал против строительства газопровода. На это указал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг, 8 октября.
По словам дипломата, Навальный и "Северный поток-2" – это две разных ситуации. За использование нервно-паралитического вещества должно последовать общеевропейское наказание, поскольку нарушен международный договор, подчеркнул Маас на форуме GLOBSEC в Братиславе.
При этом он отметил, что "Северный поток-2" – это тоже международный проект. Хоть труба и соединит побережья России и Германии, поставляемый по ней газ нужен всей Европе. Поэтому Берлин против попыток свести все на уровень российско-германского конфликта и сейчас стремится добиться "консенсуса" с партнерами, рассказал Маас.
Он отверг предположения, что дополнительный газопровод усилит зависимость ЕС от РФ, указав, что США являются вторым в мире потребителем российских углеводородов, передает "Прайм". Он призвал европейцев не видеть в США "мирового полицейского" и напомнил, что ЕС не должен разрывать диалог с РФ, поскольку Россия необходима для урегулирования кризиса в Ливии, Сирии, Украине.
Накануне стало известно, что страны ЕС предварительно решили объявить персональные санкции из-за отравления Навального против ряда российских чиновников. "Северный поток-2" эти меры не затронут.
Сам блогер настаивает на блокировании строительства газопровода. Он обвинил в продажности бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который ранее указал, что коммерческий проект не имеет отношения к скандалу с "Новичком".
Ранее Маас заявлял, что подтверждение наличия в анализах Навального следов боевого токсина приведет к неизбежным санкциям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
08 октября 2020, 03:00
Какие уроки вынес Запад из войны в Карабахе: "Время танков как боевой платформы прошло"
08 октября 2020, 01:10
"Лживая и тайная политика элиты": коронавирусные планы Собянина разоблачил Мардан
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином...
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел...
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хва...
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
05 октября 2020, 00:45
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.