Берлин определился: Навальный - не повод вводить санкции по "Северному потоку-2"

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Германия отказывается разрывать диалог с Россией

Историю с россиянином Алексеем Навальным используют против проекта "Северный поток-2" те, кто и раньше выступал против строительства газопровода. На это указал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг, 8 октября.

По словам дипломата, Навальный и "Северный поток-2" – это две разных ситуации. За использование нервно-паралитического вещества должно последовать общеевропейское наказание, поскольку нарушен международный договор, подчеркнул Маас на форуме GLOBSEC в Братиславе.

При этом он отметил, что "Северный поток-2" – это тоже международный проект. Хоть труба и соединит побережья России и Германии, поставляемый по ней газ нужен всей Европе. Поэтому Берлин против попыток свести все на уровень российско-германского конфликта и сейчас стремится добиться "консенсуса" с партнерами, рассказал Маас.

Он отверг предположения, что дополнительный газопровод усилит зависимость ЕС от РФ, указав, что США являются вторым в мире потребителем российских углеводородов, передает "Прайм". Он призвал европейцев не видеть в США "мирового полицейского" и напомнил, что ЕС не должен разрывать диалог с РФ, поскольку Россия необходима для урегулирования кризиса в Ливии, Сирии, Украине.

Накануне стало известно, что страны ЕС предварительно решили объявить персональные санкции из-за отравления Навального против ряда российских чиновников. "Северный поток-2" эти меры не затронут.

Сам блогер настаивает на блокировании строительства газопровода. Он обвинил в продажности бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который ранее указал, что коммерческий проект не имеет отношения к скандалу с "Новичком".

Ранее Маас заявлял, что подтверждение наличия в анализах Навального следов боевого токсина приведет к неизбежным санкциям.