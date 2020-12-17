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Берлин оправдался за санкции против Москвы из-за Навального

17 декабря 2020, 21:50  •  148 • Политика
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Руководство ФРГ отказывается считать дело вокруг блогера вопросом двусторонних отношений
Решение Евросоюза о введении санкций в отношении России из-за якобы отравления Кремлем оппозиционера Алексея Навального было правильным, поскольку Москва не предприняла шагов для прояснения ситуации вокруг инцидента с россиянином. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я думаю, что у России было множество возможностей в последние недели и месяцы внести вклад в разъяснение произошедшего, вклад, который могут внести только они. Этого не случилось. Мы принимаем это к сведению", – цитирует РИА "Новости" немецкого министра.
Он выразил сомнение, что Москва хочет расследовать дело о берлинском пациенте. Кроме того Хаас сообщил, что официальный Берлин отказывается дальше считать данный вопрос темой двусторонних отношений России и Германии. Поэтому все материалы были переданы в ОЗХО, отметил министр.
Жалоба немца на Москву прозвучала на фоне сегодняшнего заявления президента РФ Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции о том, что российская сторона готова расследовать "покушение" на Навального, но после того, как Запад предоставит официальное заключение о его "отравлении". Глава государства подчеркнул, что Москва многократно обращалась в Берлин с соответствующим запросом, но ответа не получила. Президент назвал опубликованные расследования об инциденте с блогером попыткой атаки на первых лиц страны.
"Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", – сказал Путин, оценивая одновременный массовый поток статей на Западе об "отравлении" оппозиционера.
По его словам, Навальный пользуется поддержкой разведки США и назвал это "любопытным" фактом для отечественных спецслужб. Однако это совсем не значит, что блогера нужно травить – "кому он нужен-то". Впрочем, если Навального и хотели отравить, то "наверное, довели бы до конца", добавил Путин.

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