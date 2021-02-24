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Берлин назвал причину отказа немецких компаний от "Северного потока-2"

24 февраля 2021, 19:45  •  96 • Политика
Фото: Jens Bttner/dpa/www.globallookpress.com
В Германии обеспокоены ухудшением отношений между РФ и Западом и напомнили о надежности России как газового поставщика
Немецкие компании принимают самостоятельное решение, когда отказываются от участия в реализации "Северного потока-2". Об этом сегодня заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, комментируя информацию о прекращении сотрудничества с проектом местных коммерческих организаций.
"Это, конечно, всегда решение компаний", – цитирует РИА "Новости" Зайберта.
Накануне стало известно о завершении договора с оператором балтийского газопровода Nord Stream 2 "дочки" крупнейшей немецкой группы Münchener Rück – Munich Re Syndicate, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков. Данная компания базируется в Лондоне.
Также ранее в среду, 24 февраля, немецкий нефтяной и газовый гигант Wintershall Dea сообщил о завершении инвестиций в строительство "СП-2". Отмечается, что компания вложила в нашу трубу €730 млн.
Комментируя эту новость, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев предположил, что такое решение Wintershall Dea связано с политическим ходом и попыткой реабилитироваться перед Вашингтоном, поскольку сама компания уже не играет никакой роли в реализации проекта. То же самое можно сказать и в отношении других "отказников" – все что необходимо по строительству магистрали они сделали и теперь можно спокойно объявлять американцам об уходе с "СП-2", подчеркнул эксперт.
"Они нарабатывают себе некий капитал в глазах партнеров Соединенных Штатов. США – крупнейший рынок по продаже всего на свете и, конечно, сотрудничать с ними выгодно. Мы имеем дело с чисто политическим ходом, который не имеет никакого отношения к проекту", – приводит агентство "Общественная служба новостей" слова Танкаева.
Между тем, позже сегодня глава Wintershall Марио Мерен выразил обеспокоенность ухудшением отношений между РФ и Западом. Однако он уверен, что экономические связи компании с российскими партнерами являются "способом поддержания контактов", передает РБК. Мерен напомнил, что Россия всегда оставалась надежным партнером по снабжению газом Старого света еще со времен холодной войны, причем вне зависимости от того, кто руководил нашим государством и какими бы ни были политические отношения с Москвой у западных стран.

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