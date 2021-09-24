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Возможная преемница Меркель обвинила Москву в шантаже и давлении по трубе

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналене Бербок намерена предотвратить поставки газа по только что построенному "Северному потоку-2". Об этом она сообщилановостному порталу The Pioneer.

"Я бы не стала его давать", – сказала немка о последних разрешениях ЕС, которые осталось получить для запуска газопровода.

Она назвала фатальной транспортировку газа через новую трубу. "Зеленая" проговорила устоявшуюся мантру о том, что Москва якобы использует сырье как средство давления на Европу и особенно на Восточную Европу. По ее словам, нельзя верить заверениям РФ о том, что она продолжит прокачку голубого топлива через Украину после ввода в эксплуатацию "СП-2".

Фрау Бербок раскритиковала федеральное правительство за продвижение проекта, "несмотря на все опасения и предупреждения" о действиях России, неохотно сейчас поставляющей газ в ПГХ континента. Немка убеждена, что Кремль это делает исключительно ради политического давления на ЕС, чтобы быстрее получить разрешения на строительство балтийского газопровода и, таким образом, ввести магистраль в эксплуатацию.

Быстрое распространение возобновляемых источников энергии и создание национального газового резерва должно стать приоритетом для нового кабмина, подчеркнула политик.

В свою очередь, другой кандидат в канцлеры, представитель Христианско-демократического союза Армин Лашет, наоборот, поддержал "СП-2". По его словам, это чисто экономический проект, который крайне необходим Германии. Одновременно Лашет настаивает на сохранении ГТСУ как транзитной трубы для доставки в Европу российского газа, сказал он в прямом эфире канала ZDF.

Свою поддержку трубопроводу также выразила партия "Альтернатива для Германии". Кроме того, как заявила один из лидеров национал-консервативного крыла политсилы Беатрикс фон Шторх, они выступают за снятие антироссийских санкций и против вмешательства во внутренние дела РФ, передает Радио Sputnik.

Напомним, 26 сентября в ФРГ состоятся выборы в бундестаг. На первом заседании парламента депутаты выберут нового главу федерального правительства. Свой пост покидает многолетний канцлер Ангела Меркель.

