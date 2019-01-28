Берлин хочет забыть о "страшной катастрофе" блокады Ленинграда, признали в немецком Cicero

Политолог и публицист Армен Гаспарян в своём микроблоге разместил цитату из Cicero, как немцы сами хотят забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеют отношение.

О том, что проблему у себя в стране подняло н емецкое издание Cicero, написал политолог и публицист Армен Гаспарян. Он приводит выдержку из статьи: " В годовщину 75-летия снятия блокады Ленинграда в Германии не проходило ни одного достойного мероприятия на государственном уровне. Получается, что Берлин хочет забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеет непосредственное отношение".

П одписчики тут же выразили своё мнение.

"Какая Германия, вся Европа и США, работавшие на нацистов, жаждут пересмотреть результаты ВОВ", - пишут одни.

"Главное, чтобы мы не забыли", - справедливо отмечают другие.