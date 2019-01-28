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Берлин хочет забыть о "страшной катастрофе" блокады Ленинграда, признали в немецком Cicero

28 января 2019, 13:24  •  96 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян в своём микроблоге разместил цитату из Cicero, как немцы сами хотят забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеют отношение.
О том, что проблему у себя в стране подняло немецкое издание Cicero, написал политолог и публицист Армен Гаспарян. Он приводит выдержку из статьи: "В годовщину 75-летия снятия блокады Ленинграда в Германии не проходило ни одного достойного мероприятия на государственном уровне. Получается, что Берлин хочет забыть о страшной демографической катастрофе, к которой имеет непосредственное отношение".
Подписчики тут же выразили своё мнение.
"Какая Германия, вся Европа и США, работавшие на нацистов, жаждут пересмотреть результаты ВОВ", - пишут одни.
"Главное, чтобы мы не забыли", - справедливо отмечают другие.
"Они не просто сами хотят забыть, они пытаются, чтобы все забыли, в том числе и мы", - резюмируют пользователи.

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