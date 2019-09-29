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Берлин держит курс на распад Великобритании

29 сентября 2019, 14:54  •  169 • В мире
Независимой Шотландии может достаться 90% запасов нефти в Северном море
Германия поддерживает курс Шотландии на её независимость от Лондона. На прошлой неделе премьер Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен встретилась в Берлине с высокопоставленными немецкими политиками, в том числе с государственным министром по иностранным делам Михаэлем Ротом и экспертами из Немецкого общества по внешней политике, одного из самых влиятельных мозговых центров Германии. Темой переговоров были перспективы шотландского суверенитета. Это уже вторая встреча Стёрджен и Рота с 2016 г.
Голосование о выходе Шотландии из состава Великобритании в сентябре 2014 года Стёрджен называла эпохальным. Тогда с небольшим перевесом победу одержали противники независимости (55,3% против 44,7%). Стёрджен заявила, что такой результат никак не устраивает шотландское правительство и после окончания процедуры выхода Великобритании из ЕС Шотландия будет настаивать на повторном референдуме.
Стремление шотландцев к независимости подогревается экономическими соображениями. Независимой Шотландии может достаться 90% запасов нефти в Северном море и всего 8,4% суммарного государственного долга Великобритании (данные агентства Fitch Ratings). Лондон тратит на Шотландию на £2,7 млрд. меньше, чем получает из Шотландии в виде налогов. Бюджетный дефицит в Шотландии ниже (7,4%), чем в Великобритании (9,2%). Шотландское правительство обещает в случае обретения независимости потратить сэкономленные средства на жизненно важные социальные проекты.
Берлину выгоден раскол Великобритании. Великобритания как атлантистская держава всегда была противовесом континенталистской Германии. Стать непререкаемым центром принятия решений в Европе Берлину, прежде всего, мешал Лондон.
Ставки высоки, соцопросы дают разные результаты. В июле за суверенитет Шотландии выступали 46% и 43% против. Другие данные говорят о 27-процентной поддержке идеи повторного референдума, в то время как за то, чтобы остаться в составе Великобритании – 59%.
Шотландия хочет остаться в Евросоюзе, и Германия заинтересована иметь внутри ЕС союзника.
В Берлине лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен получила премию М100 Media Award с формулировкой «за выраженную проевропейскую политическую позицию». В благодарственной речи, произнесённой в столице Германии, Стёрджен подтвердила курс на независимую Шотландию в составе ЕС и поблагодарила Берлин за поддержку.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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