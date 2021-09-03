Берите с нас пример: Зеленский пожелал Белоруссии украинское будущее

Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лидер воспел оду своему государству и заявил, что страна теперь "очень свободная"

Украина является "вольной и очень свободной" страной, которую можно смело считать примером для Белоруссии. Соответствующее заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете.

Отвечая на вопрос журналиста, украинский президент посоветовал гражданам Белоруссии пережить действующее правительство, а также пожелал соседям "результата, который получила Украина".

"Выжить в этом и поможет ваша вера, язык и искусство. Вечных правительств не бывает. Пусть живет Беларусь", – ответил Зеленский.

По словам главы государства, украинцы все время доказывали миру, что ничего возможного нет – Зеленский сообщил, что в стране дороги стали лучше, а Киев демонстрирует успехи в конфликте на востоке Незалежной. Более того, Украине "противостоит" мощная российская армия, при этом страна продолжает воевать и отстаивать часть "оккупированной территории", размер которой больше некоторых американских штатов по площади.

В столь непростых условиях, продолжил Зеленский, страна формирует открытое государство, борется с коррупцией и влиянием олигархата на экономику, а также вводит различного рода институты, формирующие правовое государство – как в бизнесе, так и в социальном секторе.

"Украина практикует прозрачные аукционы на разведку и добычу природных ресурсов, упрощает по максимуму ведение бизнеса, вводит прозрачное управление на корпоративном уровне, реформирует судебную ветвь и укрепляет верховенство права", – заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины получил в подарок от американских конгрессменов учебное пособие по реабилитации после легкой черепно-мозговой травмы.