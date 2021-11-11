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Берите пример с Никарагуа: Украине посоветовали открыть свое представительство в Крыму

11 ноября 2021, 09:55  •  216 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Санкционная политика исчерпала себя, заявили в республике
Украинская администрация может вместо введения санкционных мер открыть в Крыму свое консульство, последовав примеру коллег из Никарагуа. Такое заявление сделал глава комитета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как отмечает источник, СНБО Украины принял решение о введении очередных санкций в отношении стороны, открывшей в Крыму свое дипломатическое представительство. Секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов уточнил, что фигурантами "черного списка" являются также четверо граждан Российской Федерации.
Как указал крымский дипломат, власти республики уже давно не реагируют на "бредовые санкции" и все шаги со стороны украинского руководства, которые далеки от продуктивных. За все эти годы официальный Киев так и не понял, что к ожидаемому эффекту подобные действия не приводят – полоустров продолжает развиваться, а настроения местного населения далеки от испуга.
По этим причинам, рассудил  Гемпель, Незалежной стоит отказаться от санкционной политики и взять курс на развитие отношений с соседями – взять пример с центральноамериканского государства и открыть в Крыму свое представительство.
Отметим, что консульство Никарагуа в Крыму открылось осенью 2020 года. На должность почетного консула назначили бывшего полпреда президента Российской Федерации в Крыму Олега Белавенцева. Патент руководства центральноамериканской страны по открытию консульства в личном порядке был передан послом Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехией.

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