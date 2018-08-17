Беременную крымскую активистку Елену Одновол на Украине приговорили к трем годам условно

Крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол, которую весной задержали на границе с Украиной, приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Приговор крымчанке вынес Киевский деснянский районный суд.

- Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины (Елена Одновол. – Авт.) освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, - сообщает пресс-служба так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», которая находится в Украине.

По данным украинского ведомства, крымчанка полностью признала свою вину в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и заключила договор с прокурором. Также суд не нашел в действиях Елены Одновол «отягощающих обстоятельств», которые бы могли ужесточить приговор.

Ожидается, что уже сегодня, 17 августа, крымчанка выйдет из СИЗО, в котором находилась беременной почти 4 месяца.

Напомним, Елену Одновол схватили на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля. Ее подозревают в государственной измене, так как она в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозило до 15 лет лишения свободы. В СБУ ее деятельность назвали "подрывной" и заявили, что она нанесла урон суверенитету Украины. Позже оказалось, что Одновол во время задержания была беременной, однако украинский суд не счел это важным и заключил ее под стражу в СИЗО до оглашения приговора.