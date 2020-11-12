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Беременная Меган Маркл сбежала в Мексику? Инсайдеры раскрыли сразу две тайны герцогов Сассекских
12 ноября 2020, 23:05 • 50 • В мире
Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл крупно поссорилась с принцем Гарри из-за своих политических убеждений и в одиночестве уехала в Мексику. Кроме того, в окружении герцогов Сассекских ходят упорные слухи о второй беременности Меган: поговаривают, что пара ждёт девочку.
После того как американская супруга принца Гарри Меган Маркл приняла участие в выборах и публично поддержала Джо Байдена, на принца обрушился шквал критики. Особенно негодуют британцы, ведь Меган нарушила вековую традицию королевской семьи - у монархов не принято вмешиваться в политические дела и открыто проявлять свои политические пристрастия.
Как сообщают близкие к ситуации источники, Меган на этой почве крупно поссорилась с Гарри и решила отправиться в Мексику без него. Тем более что для этого есть и ещё один повод - герцогине нужно уделить время себе и своему здоровью. Дело в том, что супруга принца, вероятнее всего, беременна - об этом вот уже несколько месяцев твердят все американские и британские таблоиды.
Журналисты заметили, что Меган всё чаще отдаёт предпочтение нарядам оверсайз и реже появляется на публике. А некоторые издания со ссылкой на авторитетные источники даже сообщают пол будущего ребёнка - якобы пара ждёт девочку. Когда закончится путешествие, неизвестно: как пишет "Экспресс газета", Меган улетела, но не обещала Гарри вернуться.
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