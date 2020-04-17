Берегитесь «тарановируса», убивающего промышленность • 186 • Аналитика

Будто памятники разгрому российской промышленности 1990-х годов, во многих областях России стоят развалины некогда могучих предприятий. Пожалуй, нет такого региона в стране, где бы люди до сих пор с горечью не вспоминали о таких примерах. Их можно понять: ведь речь идёт о миллионах потерянных рабочих мест и сотнях миллиардов рублей, недополученных в качестве прибыли и налогов.



Разгромлены многие отрасли оборонной промышленности, которые теперь, в условиях санкционного давления, приходится срочно восстанавливать из небытия.







Не миновала сия печальная участь и Новосибирск. Ии мощного промышленного центра он превратился в сервисно-логистическую точку на карте России. Собственно, он повторил судьбу десятков других крупных городов страны. А те производства, что удалось сохранить, стали исключением из правила.



В каждой истории спасения промышленного или научного коллектива можно обнаружить либо влияние незаурядной личности руководителя, либо особое значение для безопасности государства. А бывает, что сохранились настолько устойчивый спрос и высокая прибыль от продукции, что доходы позволяют смазывать все нужные шестеренки коррумпированной государственной машины.



В противном случае предприятие обречено, и не играют роли его размер и былая слава.



Догнивают останки огромного «Сибсельмаша», ветер засыпает снегом и пылью руины градообразующих предприятий: Алтайского тракторного завода в Рубцовске и «Гормаша» в Киселевске. Карта страны стала похожа на кладбище промышленных динозавров. Их активы стали питательной средой для расплодившихся в огромном количестве различных промышленных вирусов.





Об одном стоит рассказать подробнее.



«Тарановирус» обязан своим названием фамилии известного и некогда успешного новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана, которого СМИ часто называют «рейдером».



Возможно, это и не так, но почему тогда его сотрудничество с попавшим в кризис предприятием обычно заканчиваются его захватом и последующим уничтожением?



«Тарановирус» заразен и опасен до сих пор, поэтому стоит рассказать о методах борьбы с ним подробнее на примере истории болезни одного из бывших флагманов новосибирской промышленности — завода «Сибэлектротерм». Важно понять, как удалось заводу начать выздоровление после «тарановирусной лихорадки».



Как заражает «тарановирус»

Действия Эдуарда Тарана по выбору жертвы для рейдерского захвата мало отличаются от повадок коронавируса. Тому, в принципе, все равно где размножаться: подойдет и летучая мышь, и ящерица-панголин, и человеческая плоть. Когда нет подходящего промобъекта, Таран не побрезгует поживиться стадионом «Спартак» или попробовать поставить под контроль успешное и всемирно известное АНО «Клиника НИИТО».



Как коронавирус обманывает иммунитет жертвы, прикидываясь своей же клеткой, так и Таран сулит золотые горы инвестиций своим потенциальным жертвам.



Как вспоминает директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина, в 2018 году Таран попытался получить рычаги полного контроля над всем имуществом и многоэтажным зданием, где работает коллектив клиники, блефуя обещаниями крупных инвестиций. Оксана Шелякина не допустила перехвата управления имуществом, и с тех пор Таран ходит кругами вокруг клиники, видимо, ожидая благоприятного момента для новой попытки вторжения.







А вот чиновники новосибирской мэрии, похоже, оказались поражены «тарановирусом» и передали ему около половины акций городского стадиона «Спартак». В итоге стадион в руинах, футбольная команда в ауте, мэрия для спасения объекта передает свои акции в областную собственность.



«Тарановирусу» главное проникнуть в тело жертвы, а дальше все идет по отработанному сценарию. На «Сибэлектротерме» Таран тоже зашел отработанным способом, купив за небольшую сумму долги завода банку «Левобережный».



Став одним из кредиторов предприятия-банкрота, Таран получил доступ к «телу» жертвы и стал, как коронавирус, перепрограммировать работу организма для своего питания и размножения. Для этого с помощью традиционных посулов процветания и оздоровления удалось продвинуть на пост конкурсного управляющего своего давнего коллегу по приобретению собственности — некоего господина Лебедева.



За два года управления тот нанес существенный ущерб имуществу предприятия, всячески препятствовал выводу его из кризиса. В отличие от многих других банкротов, «Сибэлектротерм» мог легко погасить накопившиеся долги за счет спроса на свою продукцию. Несмотря на противодействие конкурсного управляющего восстановлению производства, завод за эти годы выпустил несколько уникальных электропечей, в том числе на экспорт.



Производились кузова для американских грузовиков «Катерпиллер», совместно с учеными Института ядерной физики СО РАН «Сибэлектротерм» успешно создает уникальную установку для международного научного проекта «ПАНДА». Если бы не «квалифицированное» управление конкурсного управляющего, установка уже была бы отправлена в Германию. А теперь придется наверстывать упущенное время.



Как «тарановирус» убивает производство

Он, как и коронавирус, в принципе не заинтересован в смерти жертвы. Ему важно в ней питаться и размножаться. Но нередко дело заканчивается фатальным исходом. На грани уничтожения до недавнего времени стоял и «Сибэлектротерм». Конкурсный управляющий Лебедев первым делом сдал предприятие в аренду тарановскому стекольному заводу «Экран». Таран получил огромный завод всего за два миллиона в месяц. За цену, во много раз ниже рыночной.



В многочисленных интервью Таран много раз обещал превратить площадку «Сибэлектротерма» в промышленный парк, в который будет стоять очередь арендаторов. Хотя большинство предприятий, в свое время попавших к нему, влачат жалкое существование. В последние годы этот «акелла рейдерства» стал терять нюх и хватку, все чаще промахивается, но повадки остались прежние.



На деле вместо создания технопарка началось традиционное для тактики «тарановируса» понижение стоимости. Купить «Сибэлектротерм» по справедливой рыночной стартовой цене Тарану было не по силам.



Значит, предстояло сначала его разорить и купить за копейки. В цехах вырезали километрами кабели, демонтировалось всё, что имело в своём составе цветные металлы. Исчезали со складов и из цехов материалы и оборудование, сокращался коллектив, пополняя ряды безработных и осложняя социально-экономическую ситуацию в третьем по населению городе России.





А охрана, нанятая Лебедевым, словно бы ничего не замечала. Однажды какой-то неудачливый вор сорвался во время резки кабеля, упал на ферму козлового крана и получил множественные переломы. Как установило следствие, несколько часов несчастный мучительно умирал на этом кране, звал на помощь. Но охрана случайно наткнулась на труп несчастного лишь утром.



Снег с крыш не убирался, что стало причиной аварийного состояния кровли третьего корпуса.



Крыша насосной станции рухнула больше месяца назад, был перебит водовод. Котельная затоплена, но ее не ремонтируют, а просто откачивают воду. Оставшиеся насосы работают под слоем воды и, вероятно, вскоре остановятся. Тогда полностью прекратится даже слабенькое водоснабжение заводских объектов, сохранившееся после аварии.



Трамп пытается заткнуть "Голос Америки"

Можно назвать происходящее плодами «успешного» руководства конкурсного управляющего Лебедева, а можно — реализацией плана Тарана по снижению стоимости имущества «Сибэлектротерма».



Собственно, вот этим, вероятно, «по чистому совпадению», и занимался в основном господин Лебедев последние два года. Одной рукой раз за разом откладывал торги по продаже имущества тем, кто хотел возродить производство, а другой… не мешал разграблению завода.



Как нашли лекарство от «тарановируса»

Как и в случае с коронавирусом, против «тарановируса» оказались эффективны уже известные проверенные средства. COVID-19 убивают антисептики, а «тарановирус» теряет свою силу от общественного контроля, он не выносит публичности. Конкурсный управляющий Лебедев не смог бы удержаться на своем посту так долго без снисходительного отношения к его нарушениям со стороны судебной власти. Но после начала прямых трансляций в социальных сетях заседаний арбитражного суда господину Лебедеву стало гораздо труднее оставаться неприкосновенным. Судья стал задумываться о моральном ущербе для своей репутации.



Несмотря на отчаянные попытки сорвать во что бы то ни стало продажу за долги третьего корпуса, Лебедев больше не нашел поддержки ни у судьи, ни в Федеральной антимонопольной службе. В итоге третий корпус недавно был продан одному из кредиторов завода компании «Астра-Электро», которая давно планирует наладить в нем производство электротехнической продукции. В этом же цехе будет восстановлен и выпуск кузовов для самосвалов «Катерпиллер». Наконец начнется и финальная сборка 500-тонной уникальной конструкции для проекта «ПАНДА».



Есть заказы и на электропечи, которыми славится «Сибэлектротерм» и которые используются для производства деталей из тугоплавких металлов, в том числе из титана, в оборонке.



Для передачи корпуса новому владельцу требуется лишь подпись конкурсного управляющего Лебедева по итогам прошедших торгов. Но тут… коронавирус пришел на помощь «тарановирусу».



Хотя всем промышленным предприятиям (и не только им) разрешено работать, господин Лебедев спешно самоизолировался, чтобы не передавать третий цех новому владельцу. Одновременно начался торопливый демонтаж оборудования и вывоз его и технической документации из цеха.



Понятно, что охрана, подчиняющаяся Лебедеву, не препятствует расхищению имущества стоимостью десятки миллионов рублей.



Судя по всему, господин Лебедев намерен «самоизолироваться» до полного демонтажа оборудования цеха, чтобы постараться сделать невозможным или очень дорогим восстановление производства в нем. Новый собственник ищет законные пути для остановки «беспредела». Возмущен и трудовой коллектив, которого лишают возможности вернуться к работе.



«Тарановирус» в оборонной промышленности может быть опасен своими осложнениями. И государство пока не нашло эффективных методов его лечения. Будто памятники разгрому российской промышленности 1990-х годов, во многих областях России стоят развалины некогда могучих предприятий. Пожалуй, нет такого региона в стране, где бы люди до сих пор с горечью не вспоминали о таких примерах. Их можно понять: ведь речь идёт о миллионах потерянных рабочих мест и сотнях миллиардов рублей, недополученных в качестве прибыли и налогов.Разгромлены многие отрасли оборонной промышленности, которые теперь, в условиях санкционного давления, приходится срочно восстанавливать из небытия.Не миновала сия печальная участь и Новосибирск. Ии мощного промышленного центра он превратился в сервисно-логистическую точку на карте России. Собственно, он повторил судьбу десятков других крупных городов страны. А те производства, что удалось сохранить, стали исключением из правила.В каждой истории спасения промышленного или научного коллектива можно обнаружить либо влияние незаурядной личности руководителя, либо особое значение для безопасности государства. А бывает, что сохранились настолько устойчивый спрос и высокая прибыль от продукции, что доходы позволяют смазывать все нужные шестеренки коррумпированной государственной машины.В противном случае предприятие обречено, и не играют роли его размер и былая слава.Догнивают останки огромного «Сибсельмаша», ветер засыпает снегом и пылью руины градообразующих предприятий: Алтайского тракторного завода в Рубцовске и «Гормаша» в Киселевске. Карта страны стала похожа на кладбище промышленных динозавров. Их активы стали питательной средой для расплодившихся в огромном количестве различных промышленных вирусов.Об одном стоит рассказать подробнее.«Тарановирус» обязан своим названием фамилии известного и некогда успешного новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана, которого СМИ часто называют «рейдером».Возможно, это и не так, но почему тогда его сотрудничество с попавшим в кризис предприятием обычно заканчиваются его захватом и последующим уничтожением?«Тарановирус» заразен и опасен до сих пор, поэтому стоит рассказать о методах борьбы с ним подробнее на примере истории болезни одного из бывших флагманов новосибирской промышленности — завода «Сибэлектротерм». Важно понять, как удалось заводу начать выздоровление после «тарановирусной лихорадки».Действия Эдуарда Тарана по выбору жертвы для рейдерского захвата мало отличаются от повадок коронавируса. Тому, в принципе, все равно где размножаться: подойдет и летучая мышь, и ящерица-панголин, и человеческая плоть. Когда нет подходящего промобъекта, Таран не побрезгует поживиться стадионом «Спартак» или попробовать поставить под контроль успешное и всемирно известное АНО «Клиника НИИТО».Как коронавирус обманывает иммунитет жертвы, прикидываясь своей же клеткой, так и Таран сулит золотые горы инвестиций своим потенциальным жертвам.Как вспоминает директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина, в 2018 году Таран попытался получить рычаги полного контроля над всем имуществом и многоэтажным зданием, где работает коллектив клиники, блефуя обещаниями крупных инвестиций. Оксана Шелякина не допустила перехвата управления имуществом, и с тех пор Таран ходит кругами вокруг клиники, видимо, ожидая благоприятного момента для новой попытки вторжения.А вот чиновники новосибирской мэрии, похоже, оказались поражены «тарановирусом» и передали ему около половины акций городского стадиона «Спартак». В итоге стадион в руинах, футбольная команда в ауте, мэрия для спасения объекта передает свои акции в областную собственность.«Тарановирусу» главное проникнуть в тело жертвы, а дальше все идет по отработанному сценарию. На «Сибэлектротерме» Таран тоже зашел отработанным способом, купив за небольшую сумму долги завода банку «Левобережный».Став одним из кредиторов предприятия-банкрота, Таран получил доступ к «телу» жертвы и стал, как коронавирус, перепрограммировать работу организма для своего питания и размножения. Для этого с помощью традиционных посулов процветания и оздоровления удалось продвинуть на пост конкурсного управляющего своего давнего коллегу по приобретению собственности — некоего господина Лебедева.За два года управления тот нанес существенный ущерб имуществу предприятия, всячески препятствовал выводу его из кризиса. В отличие от многих других банкротов, «Сибэлектротерм» мог легко погасить накопившиеся долги за счет спроса на свою продукцию. Несмотря на противодействие конкурсного управляющего восстановлению производства, завод за эти годы выпустил несколько уникальных электропечей, в том числе на экспорт.Производились кузова для американских грузовиков «Катерпиллер», совместно с учеными Института ядерной физики СО РАН «Сибэлектротерм» успешно создает уникальную установку для международного научного проекта «ПАНДА». Если бы не «квалифицированное» управление конкурсного управляющего, установка уже была бы отправлена в Германию. А теперь придется наверстывать упущенное время.Он, как и коронавирус, в принципе не заинтересован в смерти жертвы. Ему важно в ней питаться и размножаться. Но нередко дело заканчивается фатальным исходом. На грани уничтожения до недавнего времени стоял и «Сибэлектротерм». Конкурсный управляющий Лебедев первым делом сдал предприятие в аренду тарановскому стекольному заводу «Экран». Таран получил огромный завод всего за два миллиона в месяц. За цену, во много раз ниже рыночной.В многочисленных интервью Таран много раз обещал превратить площадку «Сибэлектротерма» в промышленный парк, в который будет стоять очередь арендаторов. Хотя большинство предприятий, в свое время попавших к нему, влачат жалкое существование. В последние годы этот «акелла рейдерства» стал терять нюх и хватку, все чаще промахивается, но повадки остались прежние.На деле вместо создания технопарка началось традиционное для тактики «тарановируса» понижение стоимости. Купить «Сибэлектротерм» по справедливой рыночной стартовой цене Тарану было не по силам.Значит, предстояло сначала его разорить и купить за копейки. В цехах вырезали километрами кабели, демонтировалось всё, что имело в своём составе цветные металлы. Исчезали со складов и из цехов материалы и оборудование, сокращался коллектив, пополняя ряды безработных и осложняя социально-экономическую ситуацию в третьем по населению городе России.А охрана, нанятая Лебедевым, словно бы ничего не замечала. Однажды какой-то неудачливый вор сорвался во время резки кабеля, упал на ферму козлового крана и получил множественные переломы. Как установило следствие, несколько часов несчастный мучительно умирал на этом кране, звал на помощь. Но охрана случайно наткнулась на труп несчастного лишь утром.Снег с крыш не убирался, что стало причиной аварийного состояния кровли третьего корпуса.Крыша насосной станции рухнула больше месяца назад, был перебит водовод. Котельная затоплена, но ее не ремонтируют, а просто откачивают воду. Оставшиеся насосы работают под слоем воды и, вероятно, вскоре остановятся. Тогда полностью прекратится даже слабенькое водоснабжение заводских объектов, сохранившееся после аварии.Можно назвать происходящее плодами «успешного» руководства конкурсного управляющего Лебедева, а можно — реализацией плана Тарана по снижению стоимости имущества «Сибэлектротерма».Собственно, вот этим, вероятно, «по чистому совпадению», и занимался в основном господин Лебедев последние два года. Одной рукой раз за разом откладывал торги по продаже имущества тем, кто хотел возродить производство, а другой… не мешал разграблению завода.Как и в случае с коронавирусом, против «тарановируса» оказались эффективны уже известные проверенные средства. COVID-19 убивают антисептики, а «тарановирус» теряет свою силу от общественного контроля, он не выносит публичности. Конкурсный управляющий Лебедев не смог бы удержаться на своем посту так долго без снисходительного отношения к его нарушениям со стороны судебной власти. Но после начала прямых трансляций в социальных сетях заседаний арбитражного суда господину Лебедеву стало гораздо труднее оставаться неприкосновенным. Судья стал задумываться о моральном ущербе для своей репутации.Несмотря на отчаянные попытки сорвать во что бы то ни стало продажу за долги третьего корпуса, Лебедев больше не нашел поддержки ни у судьи, ни в Федеральной антимонопольной службе. В итоге третий корпус недавно был продан одному из кредиторов завода компании «Астра-Электро», которая давно планирует наладить в нем производство электротехнической продукции. В этом же цехе будет восстановлен и выпуск кузовов для самосвалов «Катерпиллер». Наконец начнется и финальная сборка 500-тонной уникальной конструкции для проекта «ПАНДА».Есть заказы и на электропечи, которыми славится «Сибэлектротерм» и которые используются для производства деталей из тугоплавких металлов, в том числе из титана, в оборонке.Для передачи корпуса новому владельцу требуется лишь подпись конкурсного управляющего Лебедева по итогам прошедших торгов. Но тут… коронавирус пришел на помощь «тарановирусу».Хотя всем промышленным предприятиям (и не только им) разрешено работать, господин Лебедев спешно самоизолировался, чтобы не передавать третий цех новому владельцу. Одновременно начался торопливый демонтаж оборудования и вывоз его и технической документации из цеха.Понятно, что охрана, подчиняющаяся Лебедеву, не препятствует расхищению имущества стоимостью десятки миллионов рублей.Судя по всему, господин Лебедев намерен «самоизолироваться» до полного демонтажа оборудования цеха, чтобы постараться сделать невозможным или очень дорогим восстановление производства в нем. Новый собственник ищет законные пути для остановки «беспредела». Возмущен и трудовой коллектив, которого лишают возможности вернуться к работе.«Тарановирус» в оборонной промышленности может быть опасен своими осложнениями. И государство пока не нашло эффективных методов его лечения. Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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