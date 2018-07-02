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Берегись вратаря

02 июля 2018, 00:24  •  87 • Карикатуры

Сборная России победила команду Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Акинфеев отразил два 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.

© Виталий Подвицкий

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