Берегись, водитель-алкаш: Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе об ужесточении уголовной ответственности за "пьяные" ДТП. Сроки тюремного заключения за аварии в состоянии алкогольного опьянения увеличились почти вдвое.

Так, за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью теперь будут давать от 3 до 7 лет тюрьмы. Раньше за подобное правонарушение можно было получить не больше 4 лет тюремного заключения.

Если же "пьяная" авария привела к смерти человека, то водителю теперь грозит от 5 до 12 лет за решеткой. По старым правилам любитель выпивать за рулем мог рассчитывать на тюремный срок от 2 до 7 лет.

В случае если водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, которое стоило жизни сразу нескольким людям, его теперь могут посадить на 8-15 лет. Раньше наказание за подобное составляло 4-9 лет.

Напомним, что при помощи ужесточения наказаний за "пьяные" ДТП в правительстве рассчитывают снизить число данного типа аварий.