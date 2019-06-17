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Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
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Берегись, водитель-алкаш: Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП

17 июня 2019, 21:24  •  44 • Политика
Глава России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП. Тюремные сроки за аварии для водителей-пьяниц увеличили почти вдвое.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе об ужесточении уголовной ответственности за "пьяные" ДТП. Сроки тюремного заключения за аварии в состоянии алкогольного опьянения увеличились почти вдвое.
Так, за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью теперь будут давать от 3 до 7 лет тюрьмы. Раньше за подобное правонарушение можно было получить не больше 4 лет тюремного заключения.
Если же "пьяная" авария привела к смерти человека, то водителю теперь грозит от 5 до 12 лет за решеткой. По старым правилам любитель выпивать за рулем мог рассчитывать на тюремный срок от 2 до 7 лет.
В случае если водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, которое стоило жизни сразу нескольким людям, его теперь могут посадить на 8-15 лет. Раньше наказание за подобное составляло 4-9 лет.
Напомним, что при помощи ужесточения наказаний за "пьяные" ДТП в правительстве рассчитывают снизить число данного типа аварий.

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