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Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ

22 сентября 2020, 02:55  •  39 • Политика
Представители Киева пытались угостить членов российской делегации в Трёхсторонней контактной группе шоколадом, однако те от угощения отказались. Берегись украинцев, дары приносящих?
Об этом в понедельник рассказал вице-премьер Украины Алексей Резников, который также является первым заместителем главы украинской делегации.
Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась, - подытожил он.
Резников добавил, что шоколад был "куплен в Германии в магазине". По его словам, украинская делегация время от времени применяет в ТКГ "тактику, которая напрягает" российских коллег. С какой целью украинские делегаты "напрягают" представителей России, которые помогают Украине преодолеть политический кризис в Донбассе, чиновник уточнять не стал.
Напомним, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения, которые представляют собой план по мирному урегулированию вооружённого конфликта, однако Киев не выполнил ни одного пункта данного документа. В настоящее время украинские власти заявляют, что они проведут выборы в Донбассе только после того, как ДНР и ЛНР распустят свои армии и передадут под контроль участок российско-украинской границы. Данное требование является прямым нарушением "Минска-2", который чётко прописывает алгоритм действий.

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