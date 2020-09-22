Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ

Об этом в понедельник рассказал вице-премьер Украины Алексей Резников, который также является первым заместителем главы украинской делегации.

Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась, - подытожил он.

Резников добавил, что шоколад был "куплен в Германии в магазине". По его словам, украинская делегация время от времени применяет в ТКГ "тактику, которая напрягает" российских коллег. С какой целью украинские делегаты "напрягают" представителей России, которые помогают Украине преодолеть политический кризис в Донбассе, чиновник уточнять не стал.

Напомним, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения, которые представляют собой план по мирному урегулированию вооружённого конфликта, однако Киев не выполнил ни одного пункта данного документа. В настоящее время украинские власти заявляют, что они проведут выборы в Донбассе только после того, как ДНР и ЛНР распустят свои армии и передадут под контроль участок российско-украинской границы. Данное требование является прямым нарушением "Минска-2", который чётко прописывает алгоритм действий.