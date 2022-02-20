Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России

Депутат бундестага Клаус Эрнст объяснил главе МИД Германии, что её попытки "прогнуться" под США и грозить России санкциями могут нанести удар по всей стране.

Правительство ФРГ и, в частности, глава МИД Анналена Бербок должны прекратить угрожать России санкциями против газопровода "Северный поток - 2". С таким заявлением выступил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата депутат от Левой партии Клаус Эрнст. В интервью ТАСС он прокомментировал недавнее заявление Бербок, что в случае вторжения России на Украину Германия может наложить ограничения на газопровод.

После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики, - подчеркнул парламентарий. - "Северный поток - 2" нужно держать вдали от этого конфликта.

"Или, может быть, Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?" - не без сарказма заметил Эрнст.