Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Украина: откуда не ждали
Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дур...
Главная / Политика

Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России

20 февраля 2022, 10:05  •  278 • Политика
Депутат бундестага Клаус Эрнст объяснил главе МИД Германии, что её попытки "прогнуться" под США и грозить России санкциями могут нанести удар по всей стране.
Правительство ФРГ и, в частности, глава МИД Анналена Бербок должны прекратить угрожать России санкциями против газопровода "Северный поток - 2". С таким заявлением выступил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата депутат от Левой партии Клаус Эрнст. В интервью ТАСС он прокомментировал недавнее заявление Бербок, что в случае вторжения России на Украину Германия может наложить ограничения на газопровод.
После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики, - подчеркнул парламентарий. - "Северный поток - 2" нужно держать вдали от этого конфликта.
"Или, может быть, Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?" - не без сарказма заметил Эрнст.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


278
Источник
Похожие новости
20 февраля 2022, 00:45
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
20 февраля 2022, 04:15
Мир после "войны": Россия так и не явилась, но победила. США и ЕС — под ударом
20 февраля 2022, 02:30
Хроники Донбасса: Новый виток эскалации налицо. Украина идёт по сценарию США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась
18 февраля 2022, 20:10
Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
17 февраля 2022, 15:35
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
16 февраля 2022, 08:40
Киев задавил Москву ценами на продукты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.