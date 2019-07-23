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Бензопилы, минные поля и изнасилования: Украинские нардепы развлекались пытками в тайных концлагерях СБУ – СМИ
23 июля 2019, 15:24 • 215 • В мире
Стало известно о секретных тюрьмах, организованных Службой безопасности Украины (СБУ) и украинскими "добровольческими батальонами", по сути - незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает РИА Новости по информации бывших заключенных, сведения подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Amnesty International и Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине.
Секретные тюрьмы работали не только в Мариуполе, но и в Краматорске, Красноармейске и Харькове. В них депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук и боевик Евромайдана Всеволод Стеблюк пытали людей, сообщают источники.
Бывшие заключенные тайной тюрьмы в Краматорске рассказали о том, как тюремщики пытались принудить их к изнасилованию арестованной. Они сообщили, что в ходе пыток преступники использовали бензопилы и отправляли заключенных ходить по минным полям.
По данным ООН, в 2014–2016 годах в Харькове незаконно содержались под стражей 184 человека.
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