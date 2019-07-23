Бензопилы, минные поля и изнасилования: Украинские нардепы развлекались пытками в тайных концлагерях СБУ – СМИ

Секретные тюрьмы работали не только в Мариуполе, но и в Краматорске, Красноармейске и Харькове. В них депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук и боевик Евромайдана Всеволод Стеблюк пытали людей, сообщают источники.

Бывшие заключенные тайной тюрьмы в Краматорске рассказали о том, как тюремщики пытались принудить их к изнасилованию арестованной. Они сообщили, что в ходе пыток преступники использовали бензопилы и отправляли заключенных ходить по минным полям.

По данным ООН, в 2014–2016 годах в Харькове незаконно содержались под стражей 184 человека.