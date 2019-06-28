Бензиновый кризис случится не завтра • 51 • Аналитика Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон

1-го июля многие ждут с определёнными опасениями. Уже известно, что в этот день прекратится действие осеннего соглашения о контроле цен на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках. Как известно, Минэнерго и антимонопольная служба заключили его с десяткой крупнейших нефтяных компаний ещё в ноябре 2018 года, пролонгировали в апреле, а затем продлили и до середины нынешнего лета.









Соглашение зафиксировало максимальные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, а также на дизельное топливо. В нём также был достаточно чётко прописан механизм индексации стоимости с января 2019 года, учитывавший текущий уровень инфляции. Кроме того, и это, пожалуй, было решающим фактором стабилизации рынка, соглашение предусматривало жёстко контролируемое ежемесячное увеличение объёмов поставок топлива на внутренний рынок. Причём эти объёмы, с подачи вице-премьера Дмитрия Козака, были расписаны адресно – по всем десяти компаниям, подписавшим соглашение.



Несмотря на то, что сейчас ситуация с бензиновыми ценами достаточно спокойная, и нет речи о каком-либо дефиците, по оценкам большинства экспертов, перемены на топливном рынке вполне могут привести к повышению цен на бензин и дизель. Однако отнюдь не сразу. Авторы уже не раз отмечали не только необходимость жёсткого регулирования внутреннего рынка топлива во избежание резких ценовых скачков, но и тот факт, что экономике крайне необходимы максимально низкие цены на топливо.



Судя по всему, решение не продлевать соглашение о заморозке оптовых цен на бензин и дизель было принято правительством с учётом предстоящей коррекции так называемого демпфирующего механизма. Именно он, по мнению чиновников, и должен сдерживать цены в пределах инфляции.



Ничего личного – просто демпфер

В технике демпфер призван гасить или вовсе предотвращать опасные колебания. В случае с бензиновыми ценами речь идёт о демпфировании колебаний только в одну сторону – сторону повышения.





Демпфер вообще-то не самый сложный из механизмов



Демпфирующий механизм — система компенсации доли разницы между экспортной ценой топлива и его стоимостью на внутреннем рынке для нефтяных компаний. Среди прочего, система предусматривает использование различных коэффициентов и обратного акциза в рамках налогового маневра.



Надо отметить, что разработка демпфирующего механизма несколько затянулась, но даже если он будет принят депутатами Думы, как ожидается, только к 25 августа, его вполне могут использовать для расчётов уже 1 июля 2019 года – то есть фактически задним числом. В Минэнерго сообщили, что источники финансирования уже определены, основные параметры демпфера согласованы, а соответствующие методические материалы для расчётов направлены нефтяным компаниям.



Итак, налоговый манёвр, как утверждают в Минэнерго, работает уже без всяких соглашений. И на смену юридически закреплённым механизмам регулирования вновь приходят некие неформальные, хотя вряд ли джентльменские, договорённости. О них с удовольствием говорят и в федеральных ведомствах, и в нефтяных компаниях, но они отнюдь не гарантируют, что рост цен топлива на АЗС в этом году действительно удастся удержать на уровне инфляции.



Главные надежды на то, что цены будут расти не слишком быстро, теперь связаны с вполне объективными причинами. В настоящее время нефтяникам самим вряд ли выгодно рьяно играть на повышение, так как много на нём в любом случае не заработаешь. Куда большие доходы способно обеспечить как раз существенное увеличение объёмов реализации бензина внутри страны, так как именно это может компенсировать потери на экспорте, которые непременно будут иметь место в случае затяжного снижения цен на нефть.



Впрочем, в настоящее время компаниям опять стало выгоднее продавать нефть и нефтепродукты за рубеж. Но возможности наращивать экспорт у них сейчас очень и очень ограничены. Как из-за внутренних сложностей, так и в силу того, что Россия по-прежнему старается придерживаться соглашения ОПЕК+, которое сильно снижает возможности реализации на внешних рынках.



Против скачка бензиновых цен обязательно должно сработать и то, что с 1 июля будет использоваться новая формула для механизма компенсации нефтяным компаниям за поставку моторного топлива на внутренний рынок, и выплаты со стороны государства возрастут. В каком-то смысле отмену уже устаревающего соглашения тоже можно расценивать в качестве некоего пряника для нефтяников, сумевших проявить завидное терпение и лояльность. В чём им, впрочем, немало помогли стабильно высокие, на протяжении всего этого времени, цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.







Стоит напомнить, что российская нефтянка даже сумела как-то «не заметить» критическую ситуацию с экспортом по нефтепроводу «Дружба», случившуюся весной, и не стала отыгрываться за немалые потери на потребителях. Однако, как известно, «пряники» очень редко используются сами по себе, помимо кнута. И в качестве потенциального кнута правительство по-прежнему оставило за собой возможность вводить заградительные экспортные пошлины не только на нефть, но и на все виды нефтепродуктов. В размере 90% от нефтяных.



Кто не рискует…

Тем не менее, полностью исключить риск резкого скачка цен на бензин по-прежнему нельзя. Стимулом к нему может стать уже случившийся 20-процентный рост биржевых цен на топливо, хотя биржа – это, конечно, далеко не оптовый рынок, пока ещё весьма жёстко контролируемый.



Эксперты Независимого топливного союза считают наиболее вероятным, что бензиновые цены станут повышаться ближе к осени, но рост будет плавным, который можно назвать «ползучим». Но в итоге к концу года может «наползти» до 12-15 процентов прибавки, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.



Надо надеяться, что правительство для сдерживания цен сумеет оперативно использовать механизм плавного повышения демпферной надбавки в обмен на лояльную ценовую политику нефтяников как в оптовом, так и в розничном секторе. Весь вопрос в том, получит ли правительство средства на перманентное повышение надбавки, хотя с имеющим место постоянным превышением уровня отсечки нефтяных цен, за это вряд ли стоит беспокоиться.



Беспокоиться, скорее всего, необходимо в связи с вполне реальной перспективой дефицита топлива на внутреннем рынке. Ведь помимо наращивания экспорта, у нефтяников есть масса возможностей манипулировать рынком, причём даже без всяких картельных сговоров. Востребованные углеводороды в достаточно больших объёмах могут уйти в любую из соседних стран для реэкспорта или же быть придержаны в хранилищах, которые на сегодня, по всем данным, отнюдь не переполнены. Косвенным свидетельством тому – как раз повышение биржевых цен.



Дефицит возможен уже хотя бы потому, что от всех маневров и договорённостей пострадала в первую очередь отечественная нефтепереработка. Ещё несколько месяцев работать себе в убыток она просто не в силах, и речь уже должна идти о том, чтобы какая-то (причём весьма значительная) часть компенсаций должна идти прямо на НПЗ. Иначе они просто остановят значительную часть оборудования, и уж тогда дефицита бензина и дизеля уже не избежать. 1-го июля многие ждут с определёнными опасениями. Уже известно, что в этот день прекратится действие осеннего соглашения о контроле цен на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках. Как известно, Минэнерго и антимонопольная служба заключили его с десяткой крупнейших нефтяных компаний ещё в ноябре 2018 года, пролонгировали в апреле, а затем продлили и до середины нынешнего лета.Соглашение зафиксировало максимальные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, а также на дизельное топливо. В нём также был достаточно чётко прописан механизм индексации стоимости с января 2019 года, учитывавший текущий уровень инфляции. Кроме того, и это, пожалуй, было решающим фактором стабилизации рынка, соглашение предусматривало жёстко контролируемое ежемесячное увеличение объёмов поставок топлива на внутренний рынок. Причём эти объёмы, с подачи вице-премьера Дмитрия Козака, были расписаны адресно – по всем десяти компаниям, подписавшим соглашение.Несмотря на то, что сейчас ситуация с бензиновыми ценами достаточно спокойная, и нет речи о каком-либо дефиците, по оценкам большинства экспертов, перемены на топливном рынке вполне могут привести к повышению цен на бензин и дизель. Однако отнюдь не сразу. Авторы уже не раз отмечали не только необходимость жёсткого регулирования внутреннего рынка топлива во избежание резких ценовых скачков, но и тот факт, что экономике крайне необходимы максимально низкие цены на топливо.Судя по всему, решение не продлевать соглашение о заморозке оптовых цен на бензин и дизель было принято правительством с учётом предстоящей коррекции так называемого демпфирующего механизма. Именно он, по мнению чиновников, и должен сдерживать цены в пределах инфляции.В технике демпфер призван гасить или вовсе предотвращать опасные колебания. В случае с бензиновыми ценами речь идёт о демпфировании колебаний только в одну сторону – сторону повышения.Надо отметить, что разработка демпфирующего механизма несколько затянулась, но даже если он будет принят депутатами Думы, как ожидается, только к 25 августа, его вполне могут использовать для расчётов уже 1 июля 2019 года – то есть фактически задним числом. В Минэнерго сообщили, что источники финансирования уже определены, основные параметры демпфера согласованы, а соответствующие методические материалы для расчётов направлены нефтяным компаниям.Итак, налоговый манёвр, как утверждают в Минэнерго, работает уже без всяких соглашений. И на смену юридически закреплённым механизмам регулирования вновь приходят некие неформальные, хотя вряд ли джентльменские, договорённости. О них с удовольствием говорят и в федеральных ведомствах, и в нефтяных компаниях, но они отнюдь не гарантируют, что рост цен топлива на АЗС в этом году действительно удастся удержать на уровне инфляции.Главные надежды на то, что цены будут расти не слишком быстро, теперь связаны с вполне объективными причинами. В настоящее время нефтяникам самим вряд ли выгодно рьяно играть на повышение, так как много на нём в любом случае не заработаешь. Куда большие доходы способно обеспечить как раз существенное увеличение объёмов реализации бензина внутри страны, так как именно это может компенсировать потери на экспорте, которые непременно будут иметь место в случае затяжного снижения цен на нефть.Впрочем, в настоящее время компаниям опять стало выгоднее продавать нефть и нефтепродукты за рубеж. Но возможности наращивать экспорт у них сейчас очень и очень ограничены. Как из-за внутренних сложностей, так и в силу того, что Россия по-прежнему старается придерживаться соглашения ОПЕК+, которое сильно снижает возможности реализации на внешних рынках.Против скачка бензиновых цен обязательно должно сработать и то, что с 1 июля будет использоваться новая формула для механизма компенсации нефтяным компаниям за поставку моторного топлива на внутренний рынок, и выплаты со стороны государства возрастут. В каком-то смысле отмену уже устаревающего соглашения тоже можно расценивать в качестве некоего пряника для нефтяников, сумевших проявить завидное терпение и лояльность. В чём им, впрочем, немало помогли стабильно высокие, на протяжении всего этого времени, цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.Стоит напомнить, что российская нефтянка даже сумела как-то «не заметить» критическую ситуацию с экспортом по нефтепроводу «Дружба», случившуюся весной, и не стала отыгрываться за немалые потери на потребителях. Однако, как известно, «пряники» очень редко используются сами по себе, помимо кнута. И в качестве потенциального кнута правительство по-прежнему оставило за собой возможность вводить заградительные экспортные пошлины не только на нефть, но и на все виды нефтепродуктов. В размере 90% от нефтяных.Тем не менее, полностью исключить риск резкого скачка цен на бензин по-прежнему нельзя. Стимулом к нему может стать уже случившийся 20-процентный рост биржевых цен на топливо, хотя биржа – это, конечно, далеко не оптовый рынок, пока ещё весьма жёстко контролируемый.Эксперты Независимого топливного союза считают наиболее вероятным, что бензиновые цены станут повышаться ближе к осени, но рост будет плавным, который можно назвать «ползучим». Но в итоге к концу года может «наползти» до 12-15 процентов прибавки, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.Надо надеяться, что правительство для сдерживания цен сумеет оперативно использовать механизм плавного повышения демпферной надбавки в обмен на лояльную ценовую политику нефтяников как в оптовом, так и в розничном секторе. Весь вопрос в том, получит ли правительство средства на перманентное повышение надбавки, хотя с имеющим место постоянным превышением уровня отсечки нефтяных цен, за это вряд ли стоит беспокоиться.Беспокоиться, скорее всего, необходимо в связи с вполне реальной перспективой дефицита топлива на внутреннем рынке. Ведь помимо наращивания экспорта, у нефтяников есть масса возможностей манипулировать рынком, причём даже без всяких картельных сговоров. Востребованные углеводороды в достаточно больших объёмах могут уйти в любую из соседних стран для реэкспорта или же быть придержаны в хранилищах, которые на сегодня, по всем данным, отнюдь не переполнены. Косвенным свидетельством тому – как раз повышение биржевых цен.Дефицит возможен уже хотя бы потому, что от всех маневров и договорённостей пострадала в первую очередь отечественная нефтепереработка. Ещё несколько месяцев работать себе в убыток она просто не в силах, и речь уже должна идти о том, чтобы какая-то (причём весьма значительная) часть компенсаций должна идти прямо на НПЗ. Иначе они просто остановят значительную часть оборудования, и уж тогда дефицита бензина и дизеля уже не избежать. Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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