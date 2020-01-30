«Бензиновая тайна»: Рост цен на бензин уже не покрывает аппетиты нефтяного бизнеса • 82 • Аналитика

На днях в Сети мелькнул скриншот информационного табло якобы одной из крымских АЗС. Выше цифр с ценами на бензин стоит приписка: «Цена указана за 0,9 литра». Правда это или фотошопный фейк, остаётся только гадать. Но пользователи уже поспешили с комментарием – «Дожили!»



На мошенников пока нет управы

Похожая практика давно встречается в продовольственных магазинах, где расфасовка по 900 граммов вместо килограмма уже стала нормой. Поэтому указанный случай очень похож на правду. Тем более, что скриншот сделан с программы «Вести» государственного российского канала.







Он вспомнился сегодня, когда СМИ залпом распространили советы исполнительного директора холдинга Goldman Group Дмитрия Гелемурзина о том, как следить за заправкой своего автомобиля, чтобы выявить недолив бензина.



Вряд ли кто воспользуется советами эксперта, потому что без инструментального контроля («на глазок») совсем не просто доказать факт мошенничества оператора заправочной станции. Другое дело, что даже такие специалисты, как топ-менеджер холдинга Goldman Group, признают обман потребителей на АЗС.



Хотя это секрет Полишинеля. Ещё в ноябре Минпромторг сообщил о результатах проверки заправочных станций Центрального федерального округа. «При измерении налива 10 л образцовым мерником, – приводит ТАСС данные ведомства, – при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл».



Такая же картина выявилась и при использовании 50-литрового мерника. Тут при норме в 125 мл недолив составлял порядка 200-300 мл. Нарушения выявлены на двух третях из всех заправочных станций, проверенных специалистами Минпромторга.



Большого эффекта проверка не дала. Потому что оборотные штрафы за такой недолив топлива (50-100 тысяч рублей) компенсируются за пару-тройку часов работы АЗС. По результатам своих проверок Минпромторг вошёл в правительство с инициативой ужесточить наказание заправочных станций за недолив топлива.



В предложенном законопроекте «штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Если нарушение будет допущено повторно, то он вырастет до 3%, но не менее 2 млн. рублей».



Однако законопроекту пока ход не дали. Ожидается, что предложения Минпромторга будут включены в новый Кодекс об административных нарушениях (КоАП), который должен вступить в силу 1 января 2021 года.



Некачественное горючее стали заливать в автомобили реже

Пока же относительно эффективно работают штрафы за фальсифицированное и некачественное горючее. Их начали применять в январе 2018 года, и уже в первый год с нарушителей взыскали более 50 млн. рублей. В прошлом году примерный объём штрафов (47 млн.) выписали только за первые три квартала.



«Средняя сумма взыскания составляет 580 тыс. рублей, – сообщает Росстандарт, – максимальный штраф более 2 млн. рублей».



Правда, тут есть одна «закавыка». Пока с нарушителей смогли взыскать только 18 млн. рублей из начисленных 47. Остальная сумма остаётся на счетах заправщиков, оспаривающих штрафы в инстанциях.



Тем не менее, Росстандарт отмечает эффект от введения новых мер: «Общая доля фальсифицированного и некачественного горючего снизилась, топливный рынок очищается от недобросовестных участников». В прошлом году (за три квартала) нарушения нашли только на 81 заправке. Два штрафа выписали за повторные нарушения (один из них оплачен). Кроме денежного наказания работу АЗС могут приостановить на 90 дней. Это сдерживает наиболее рьяных заправщиков, разбавляющих топливо для наших машин.







Надо отметить, российских потребителей всё-таки больше волнует стоимость бензина. Этот непрозрачный коктейль из налогов, акцизов, затрат нефтяных компаний и их же прибылей мало кто понимает. Зато всем очевидно: когда в 2014 году цены на нефть рухнули вниз, ценники на российских АЗС даже не шелохнулись. Сразу нашлись гуру от экономики, которые объяснили: "Так доллар же скакнул". Потом доллар пошёл вниз, а литр бензина - вверх. Нашлись другие гуру, заявившие нечто из серии: "Санкционное давление даёт о себе знать, бензин не может не реагировать". Получается, "бензиновая тайна" раскрыта: что бы ни происходило в стране и мире, цены на бензин будут расти, и всегда найдутся те, кто "объяснит" причину.



В итоге объявляют, что правительство "в ручном режиме" начинает контролировать. Так было в 2018. В июне Росстат отчитался: стоимость бензина снизилась аж в 24 регионах – на полпроцента-процент. Сегодня снизилась на 0,5%, завтра повысилась на 5%...



Впрочем, вскоре АЗС и нефтяной бизнес в целом отыграли это снижение. Высокие цены на бензин потребители приняли, как неизбежное зло, и тихо смирились. Но заправщикам этого показалось мало. Рост цен на бензин не покрывает их аппетитов. Теперь они ещё и жульничают с недоливом топлива. Если верить Минпромторгу, правительство решило навести порядок на АЗС. Обещают сделать это в 2021 году. Будем снова ждать... На днях в Сети мелькнул скриншот информационного табло якобы одной из крымских АЗС. Выше цифр с ценами на бензин стоит приписка: «Цена указана за 0,9 литра». Правда это или фотошопный фейк, остаётся только гадать. Но пользователи уже поспешили с комментарием – «Дожили!»Похожая практика давно встречается в продовольственных магазинах, где расфасовка по 900 граммов вместо килограмма уже стала нормой. Поэтому указанный случай очень похож на правду. Тем более, что скриншот сделан с программы «Вести» государственного российского канала.Он вспомнился сегодня, когда СМИ залпом распространили советы исполнительного директора холдинга Goldman Group Дмитрия Гелемурзина о том, как следить за заправкой своего автомобиля, чтобы выявить недолив бензина.Вряд ли кто воспользуется советами эксперта, потому что без инструментального контроля («на глазок») совсем не просто доказать факт мошенничества оператора заправочной станции. Другое дело, что даже такие специалисты, как топ-менеджер холдинга Goldman Group, признают обман потребителей на АЗС.Хотя это секрет Полишинеля. Ещё в ноябре Минпромторг сообщил о результатах проверки заправочных станций Центрального федерального округа. «При измерении налива 10 л образцовым мерником, – приводит ТАСС данные ведомства, – при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл».Такая же картина выявилась и при использовании 50-литрового мерника. Тут при норме в 125 мл недолив составлял порядка 200-300 мл. Нарушения выявлены на двух третях из всех заправочных станций, проверенных специалистами Минпромторга.Большого эффекта проверка не дала. Потому что оборотные штрафы за такой недолив топлива (50-100 тысяч рублей) компенсируются за пару-тройку часов работы АЗС. По результатам своих проверок Минпромторг вошёл в правительство с инициативой ужесточить наказание заправочных станций за недолив топлива.В предложенном законопроекте «штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Если нарушение будет допущено повторно, то он вырастет до 3%, но не менее 2 млн. рублей».Однако законопроекту пока ход не дали. Ожидается, что предложения Минпромторга будут включены в новый Кодекс об административных нарушениях (КоАП), который должен вступить в силу 1 января 2021 года.Пока же относительно эффективно работают штрафы за фальсифицированное и некачественное горючее. Их начали применять в январе 2018 года, и уже в первый год с нарушителей взыскали более 50 млн. рублей. В прошлом году примерный объём штрафов (47 млн.) выписали только за первые три квартала.«Средняя сумма взыскания составляет 580 тыс. рублей, – сообщает Росстандарт, – максимальный штраф более 2 млн. рублей».Правда, тут есть одна «закавыка». Пока с нарушителей смогли взыскать только 18 млн. рублей из начисленных 47. Остальная сумма остаётся на счетах заправщиков, оспаривающих штрафы в инстанциях.Тем не менее, Росстандарт отмечает эффект от введения новых мер: «Общая доля фальсифицированного и некачественного горючего снизилась, топливный рынок очищается от недобросовестных участников». В прошлом году (за три квартала) нарушения нашли только на 81 заправке. Два штрафа выписали за повторные нарушения (один из них оплачен). Кроме денежного наказания работу АЗС могут приостановить на 90 дней. Это сдерживает наиболее рьяных заправщиков, разбавляющих топливо для наших машин.Надо отметить, российских потребителей всё-таки больше волнует стоимость бензина. Этот непрозрачный коктейль из налогов, акцизов, затрат нефтяных компаний и их же прибылей мало кто понимает. Зато всем очевидно: когда в 2014 году цены на нефть рухнули вниз, ценники на российских АЗС даже не шелохнулись. Сразу нашлись гуру от экономики, которые объяснили: "Так доллар же скакнул". Потом доллар пошёл вниз, а литр бензина - вверх. Нашлись другие гуру, заявившие нечто из серии: "Санкционное давление даёт о себе знать, бензин не может не реагировать". Получается, "бензиновая тайна" раскрыта: что бы ни происходило в стране и мире, цены на бензин будут расти, и всегда найдутся те, кто "объяснит" причину.В итоге объявляют, что правительство "в ручном режиме" начинает контролировать. Так было в 2018. В июне Росстат отчитался: стоимость бензина снизилась аж в 24 регионах – на полпроцента-процент. Сегодня снизилась на 0,5%, завтра повысилась на 5%...Впрочем, вскоре АЗС и нефтяной бизнес в целом отыграли это снижение. Высокие цены на бензин потребители приняли, как неизбежное зло, и тихо смирились. Но заправщикам этого показалось мало. Рост цен на бензин не покрывает их аппетитов. Теперь они ещё и жульничают с недоливом топлива. Если верить Минпромторгу, правительство решило навести порядок на АЗС. Обещают сделать это в 2021 году. Будем снова ждать... Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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