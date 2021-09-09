Бензин подешевел… на 15 копеек: Пронько озвучил парадокс "энергетической сверхдержавы"

Бензин в России подешевел… на 15 копеек. Тем временем в одной из топливных розничных сетей пожаловались на убытки. Юрий Пронько озвучил парадокс "энергетической сверхдержавы": "Вот такой у нас нынче бизнес".

Цены на бензин в России снизились впервые с сентября 2020 года, обратил внимание в эфире программы "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Топливо подешевело в 68 регионах страны, а в среднем по России - на 15 копеек, отрапортовал Росстат. Согласно этим данным, рост стоимости бензина за минувшую неделю был зафиксирован только в 11 субъектах России.

В Минэнерго отметили, что ценовая ситуация улучшается, поскольку нефтяные компании полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка. В августе стало известно, что власти отказались от радикальных мер по стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизельное топливо.

Между тем сегодня топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов заявил о риске банкротства, который грозит части независимых АЗС, занимающих 60% общенационального рынка. Например, Shell восемь последних месяцев получает 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра бензина.

Ведущий "Первого русского" выразил недоумение в связи с последним фактом. Он увидел в этом странный парадокс, напомнив о статусе нашей страны на международном рынке: