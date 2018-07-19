Бензин по 100, или Воспоминания о продуктовом изобилии в СССР • 158 • Аналитика



Усугубляется это ещё и выдающимися (безо всякого преувеличения) успехами Китая. У людей, купивших свои экономические дипломы, пусть даже и не в переходе, а в самом вузе, это вызывает устойчивое мнение, что и мы могли бы так же преуспеть, просто нужно было чуть-чуть другие экономические винтики покрутить…









Я не буду спорить с тем, что мы могли (да и должны были) развиваться совершенно иначе. Но у меня есть что сказать и по поводу китайского опыта, и по поводу позднесоветских реалий, которые слишком многим сейчас видятся исключительно в розовом свете. А заодно поговорим и о тех, кто призывает все нынешние проблемы решить включением печатного станка.



Когда я говорю, что в позднесоветский период люди все-таки не голодали, это более-менее соответствует действительности. Но при этом нужно помнить, что школьники иногда все-таки падали в голодные обмороки, и для учителей даже существовала специальная инструкция. Ребенок, который падал в обморок, отправлялся в школьную столовую, где от имени учителя просил налить ему сладкого чаю. Разумеется, буфетчица могла, по доброте душевной, дать ещё и булочку или котлетку. Но это уже как повезет.



На всякий случай хочу уточнить: в эту прекрасную пору я уже учился в школе. И хотя сам в обмороки не падал, свидетелем подобных случаев все-таки был. Это было в самом конце семидесятых – начале восьмидесятых, когда на прилавках магазинов ещё не было ни малейших признаков перестроечного продуктового дефицита.



Кстати, давайте об этом отдельно, чтобы избежать обвинений в необъективности.



Последние годы «процветающего социализма» запомнились мне отнюдь не дефицитом. Пирамиды сгущённого молока в каждом продуктовом магазине, там же пирамиды сгущённого какао (моя любовь на всю жизнь) и такого же кофе. Большой выбор конфет, в том числе шоколадных. Шоколадные конфеты и плитки весьма недешевы – конфеты до восьми рублей за кило, плитки где-то в пределах двух. Но все-таки их можно было купить всегда, и это нисколько не преувеличение.



Детская память помнит и огромные брикеты с вкуснейшей ореховой халвой, и газированные напитки, которые можно было купить за совсем смешные деньги, если предварительно найти и сдать такую же пустую бутылку. Козинаки? Пожалуйста. Разные леденцы и «подушечки»? Да сколько угодно!



Понятно, что ребенку больше всего запомнились сладости. Но не только, поверьте.



В отделе «Самообслуживание» можно было найти отличные мясные консервы из Венгрии и Болгарии. Всех названий не вспомню, но фаршированные перцы под маркой «Славянская трапеза» были просто отменны, и при цене копеек шестьдесят за банку могли обеспечить «вторым» на ужин даже небольшую семью.



А трехлитровые банки с соками? Да, этикетки были не очень, и это правда. Но сами соки, восхитительно стопроцентные, неразбавленные, бесконсервантные, вызывают только чувство жалости к нынешним детям, вынужденным пить все эти «нектары» и «продукты сокосодержащие». Да, трехлитровая банка хорошего сока могла стоить рубля три, что по тем временам весьма серьезно. Они эти соки действительно того стоили…



На всякий случай последнее уточнение: я жил не в Москве и даже не в столице одной из союзных республик, а в небольшом портовом дальневосточном городе, снабжение которого сильно уступало даже Владивостоку.



То есть моя цепкая детская память не зафиксировала тех ужасов, о которых так любят говорить люди, мягко говоря, либеральной ориентации.



И все-таки я помню детей, моих ровесников, иногда падающих в голодные обмороки. И это говорит нам по меньшей мере о том, что и тогда не все так благополучно было с доходами, как пытаются нам это представить. И для семьи какой-нибудь учительницы, воспитывающей ребенка без мужа на свои 150 рублей в месяц, трехрублевая банка сока или кулек шоколадных конфет были почти предметом роскоши.



Шок и трепет. История провала американских СМИ



Теперь о китайском опыте. У нас очень любят на него ссылаться, но никто не хочет его изучать. А если бы попробовали, немедленно убедились бы, что «социализм с китайской спецификой» на деле означает отсутствие даже намека на социализм в экономике. Там только-только начинает складываться пенсионная система. Социальные гарантии и выплаты, в сравнении даже с современной Россией, мизерны и фрагментарны, трудовое законодательство больше защищает работодателя, чем работника, и т.д. То есть в плане социалистических завоеваний Китай основательно отстает даже от США с их талонами на бесплатное питание, а про отставание от Швеции или Дании можно даже не говорить.



СССР же на момент прихода Горбачева был вполне сложившимся социальным государством, и расходы на пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование и т.д. составляли значительную долю бюджета. Поэтому простое копирование китайского опыта, даже если отбросить геополитические факторы и признать их условно одинаковыми, вовсе не должно было привести нас к одинаковым или даже просто сопоставимым результатам реформ.



Но что же делать, если «невыносимо» тянет обеспечить России экономический взлет, сопоставимый с китайским и на самом деле более соответствующий её реальным экономическим возможностям?



Проблема обеспечения экономического рывка является общей как для позднего СССР, фактически скатившегося в стагнацию и предельно зависимого от мировых цен на энергоносители, так и для современной России. Нынешние экономисты без конца предлагают какие-то сомнительные планы обеспечения экономического роста, но даже в самых смелых своих мечтах они не выходят на рамки трех процентов роста. Что, конечно, много лучше нынешнего обморока, но все равно не дотягивает до темпов развития многих государств: хоть Китая, хоть современной Индии. И если так будет продолжаться и дальше, уже в обозримом будущем мы окажемся так далеко от экономических топов, что и наше политическое влияние сойдет почти на нет. Убивать русских станет труднее



Но проблема в том, что и вменяемых альтернатив нынешней экономической модели пока не предложено. А то, что нам активно навязывают люди с левыми взглядами, называемое солидным выражением «суверенная эмиссия», на самом деле либо просто опасно, либо не совсем верно трактуется (и это как минимум).



Мы забываем, что деньги являются не просто бумагой, а эквивалентом ресурсов, созданным всего лишь для облегчения расчетов и накоплений. И любое накачивание экономики деньгами неминуемо приведет либо к дефициту этих самых ресурсов, если мы попробуем регулировать на них цены, либо к всплеску инфляции, который, как мы уже не раз имели возможность убедиться, моментально сожрет все те небольшие экономические завоевания, которых мы все-таки смогли добиться.



В свое время СССР попробовал пойти по этому пути. Наверное, кто-то ещё помнит бесконечные прямые трансляции с очередного съезда КПСС, а затем и аналогичные телевизионные посиделки Верховного Совета РСФСР, где бесконечно принимались различные популистские решения, направленные на умиротворение проснувшихся народных масс. Бесконечные повышения зарплат различным категориям работников, более продолжительные отпуска, социальные выплаты, гарантии. Параллельно шли различные эксперименты, формально направленные на интенсификацию производства, а на деле просто позволяющие больше зарабатывать всем, кто достаточно смел и предприимчив для этого.



Вспомним, например, пресловутый «бригадный подряд». Если очень упрощенно, то это такая организация производства, когда один цех предприятия мог перейти на некие особые условия оплаты труда, которые зависели просто от выработки. И формально это вело к росту производительности: выработка отдельно взятого цеха или бригады могла существенно возрасти. Где взять денег на "Буяны", когда пусты карманы?



Но теперь представьте, что это происходило на каком-нибудь крупном заводе по производству телевизоров. Цех, производящий кинескопы, вдруг резко увеличивал выпуск своей продукции. Но остальные цеха за таким ростом не поспевали, и на общем выпуске продукции это сказывалось не особенно сильно. Но на общей эффективности производства это сказывалось весьма заметно – затраты на производство кинескопов распределялись на всех, львиная доля зарплатного фонда уходила в карманы «передовиков», перешедших на «прогрессивную» форму организации труда, а выручки в кассе завода больше не становилось.



Разумеется, это далеко не единственная проблема, обвалившая экономику СССР. Нам же она интересна тем, что тысячи, а то и десятки тысяч таких «новаторских» бригад, цехов и артелей буквально на уши поставили бюджетное регулирование в СССР. Появилось много людей с относительно большими для тех лет доходами. И, что немаловажно, остальных тоже нельзя было проигнорировать. И власти волей-неволей пришлось включить печатный станок…



К чему это привело всего за несколько лет, многие из вас ещё хорошо помнят. Примерно к 1989 году дефицит в торговле был скорее нормой, чем исключением. И время от времени постоянно вспыхивали какие-то локальные, но чрезвычайно острые дефициты – то на соль, то на мыло, то на спички, то ещё на какую бакалею. Про перманентную нехватку сахара можно, наверное, даже не вспоминать. Хотя именно она была совершенно ожидаемой – в условиях ограниченности данного ресурса и общего роста доходов власть ещё и умудрилась создать ажиотажный спрос на сахар, затеяв безумную борьбу с пьянством и буквально расстелив ковровую дорожку для самогоноварения. Осторожно, юань в резервах!



Все это, возможно, ещё можно было бы как-то отрегулировать и привести к какой-то норме, пусть даже и через талоны, повышение цен и так далее. Но в 1989 году Николай Рыжков выстрелил Советскому Союзу в висок, переведя торговлю со странами развалившегося СЭВ на доллары. Из продажи мгновенно исчезли сотни товаров, включая сигареты, упомянутую выше «Славянскую трапезу» и многое, многое другое.



Но это уже немного иная история.



Нам же нужно помнить, что эмиссия является довольно спорным инструментом, и уповать только на неё как на некую экономическую панацею все-таки не стоит. Даже если она «суверенная».



И, кстати, по поводу «суверенной эмиссии». По моему скромному мнению, это может позитивно сказаться на нашей экономике только одновременно (или после) с появлением суверенной валюты и суверенной кредитно-денежной системы. Вот когда рубль действительно станет единственным законным платежным средством, когда даже экспортные расчеты будут переведены в рубли, тогда мы, наверное, сможем адекватно оценить размеры своей экономики, её ресурс, и постепенно насытить её деньгами, исходя из реальных потребностей.



А до тех пор лишних ресурсов у нас нет. «Лишнее» у нас успешно реализуется с помощью труб разного диаметра. И за эти (да и многие другие) ресурсы мы должны будем конкурировать даже на внутреннем рынке.



Поэтому те, кто хочет бензин по 100 уже через пару месяцев, голосуйте за «суверенную эмиссию» в её левом толковании.



А там, глядишь, через годик снова начнут прямую трансляцию с очередного съезда показывать.



Только китайских результатов нам при таком раскладе все равно не увидеть… Вот уже добрых три десятка лет растет количество «экономистов», зовущих нас вернуться в советские времена, где царила экономическая стабильность, а люди жили хоть и бедненько, но пристойно и без голода. А в последние годы, по мере взросления недавних школьников и получения ими дипломов о высшем образовании, рост становится экспоненциальным. Или, проще говоря, число фанатов советской «индустриализации» растет как на дрожжах.Усугубляется это ещё и выдающимися (безо всякого преувеличения) успехами Китая. У людей, купивших свои экономические дипломы, пусть даже и не в переходе, а в самом вузе, это вызывает устойчивое мнение, что и мы могли бы так же преуспеть, просто нужно было чуть-чуть другие экономические винтики покрутить…Я не буду спорить с тем, что мы могли (да и должны были) развиваться совершенно иначе. Но у меня есть что сказать и по поводу китайского опыта, и по поводу позднесоветских реалий, которые слишком многим сейчас видятся исключительно в розовом свете. А заодно поговорим и о тех, кто призывает все нынешние проблемы решить включением печатного станка.Когда я говорю, что в позднесоветский период люди все-таки не голодали, это более-менее соответствует действительности. Но при этом нужно помнить, что школьники иногда все-таки падали в голодные обмороки, и для учителей даже существовала специальная инструкция. Ребенок, который падал в обморок, отправлялся в школьную столовую, где от имени учителя просил налить ему сладкого чаю. Разумеется, буфетчица могла, по доброте душевной, дать ещё и булочку или котлетку. Но это уже как повезет.На всякий случай хочу уточнить: в эту прекрасную пору я уже учился в школе. И хотя сам в обмороки не падал, свидетелем подобных случаев все-таки был. Это было в самом конце семидесятых – начале восьмидесятых, когда на прилавках магазинов ещё не было ни малейших признаков перестроечного продуктового дефицита.Кстати, давайте об этом отдельно, чтобы избежать обвинений в необъективности.Последние годы «процветающего социализма» запомнились мне отнюдь не дефицитом. Пирамиды сгущённого молока в каждом продуктовом магазине, там же пирамиды сгущённого какао (моя любовь на всю жизнь) и такого же кофе. Большой выбор конфет, в том числе шоколадных. Шоколадные конфеты и плитки весьма недешевы – конфеты до восьми рублей за кило, плитки где-то в пределах двух. Но все-таки их можно было купить всегда, и это нисколько не преувеличение.Детская память помнит и огромные брикеты с вкуснейшей ореховой халвой, и газированные напитки, которые можно было купить за совсем смешные деньги, если предварительно найти и сдать такую же пустую бутылку. Козинаки? Пожалуйста. Разные леденцы и «подушечки»? Да сколько угодно!Понятно, что ребенку больше всего запомнились сладости. Но не только, поверьте.В отделе «Самообслуживание» можно было найти отличные мясные консервы из Венгрии и Болгарии. Всех названий не вспомню, но фаршированные перцы под маркой «Славянская трапеза» были просто отменны, и при цене копеек шестьдесят за банку могли обеспечить «вторым» на ужин даже небольшую семью.А трехлитровые банки с соками? Да, этикетки были не очень, и это правда. Но сами соки, восхитительно стопроцентные, неразбавленные, бесконсервантные, вызывают только чувство жалости к нынешним детям, вынужденным пить все эти «нектары» и «продукты сокосодержащие». Да, трехлитровая банка хорошего сока могла стоить рубля три, что по тем временам весьма серьезно. Они эти соки действительно того стоили…На всякий случай последнее уточнение: я жил не в Москве и даже не в столице одной из союзных республик, а в небольшом портовом дальневосточном городе, снабжение которого сильно уступало даже Владивостоку.То есть моя цепкая детская память не зафиксировала тех ужасов, о которых так любят говорить люди, мягко говоря, либеральной ориентации.И все-таки я помню детей, моих ровесников, иногда падающих в голодные обмороки. И это говорит нам по меньшей мере о том, что и тогда не все так благополучно было с доходами, как пытаются нам это представить. И для семьи какой-нибудь учительницы, воспитывающей ребенка без мужа на свои 150 рублей в месяц, трехрублевая банка сока или кулек шоколадных конфет были почти предметом роскоши.Теперь о китайском опыте. У нас очень любят на него ссылаться, но никто не хочет его изучать. А если бы попробовали, немедленно убедились бы, что «социализм с китайской спецификой» на деле означает отсутствие даже намека на социализм в экономике. Там только-только начинает складываться пенсионная система. Социальные гарантии и выплаты, в сравнении даже с современной Россией, мизерны и фрагментарны, трудовое законодательство больше защищает работодателя, чем работника, и т.д. То есть в плане социалистических завоеваний Китай основательно отстает даже от США с их талонами на бесплатное питание, а про отставание от Швеции или Дании можно даже не говорить.СССР же на момент прихода Горбачева был вполне сложившимся социальным государством, и расходы на пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование и т.д. составляли значительную долю бюджета. Поэтому простое копирование китайского опыта, даже если отбросить геополитические факторы и признать их условно одинаковыми, вовсе не должно было привести нас к одинаковым или даже просто сопоставимым результатам реформ.Но что же делать, если «невыносимо» тянет обеспечить России экономический взлет, сопоставимый с китайским и на самом деле более соответствующий её реальным экономическим возможностям?Проблема обеспечения экономического рывка является общей как для позднего СССР, фактически скатившегося в стагнацию и предельно зависимого от мировых цен на энергоносители, так и для современной России. Нынешние экономисты без конца предлагают какие-то сомнительные планы обеспечения экономического роста, но даже в самых смелых своих мечтах они не выходят на рамки трех процентов роста. Что, конечно, много лучше нынешнего обморока, но все равно не дотягивает до темпов развития многих государств: хоть Китая, хоть современной Индии. И если так будет продолжаться и дальше, уже в обозримом будущем мы окажемся так далеко от экономических топов, что и наше политическое влияние сойдет почти на нет.Но проблема в том, что и вменяемых альтернатив нынешней экономической модели пока не предложено. А то, что нам активно навязывают люди с левыми взглядами, называемое солидным выражением «суверенная эмиссия», на самом деле либо просто опасно, либо не совсем верно трактуется (и это как минимум).Мы забываем, что деньги являются не просто бумагой, а эквивалентом ресурсов, созданным всего лишь для облегчения расчетов и накоплений. И любое накачивание экономики деньгами неминуемо приведет либо к дефициту этих самых ресурсов, если мы попробуем регулировать на них цены, либо к всплеску инфляции, который, как мы уже не раз имели возможность убедиться, моментально сожрет все те небольшие экономические завоевания, которых мы все-таки смогли добиться.В свое время СССР попробовал пойти по этому пути. Наверное, кто-то ещё помнит бесконечные прямые трансляции с очередного съезда КПСС, а затем и аналогичные телевизионные посиделки Верховного Совета РСФСР, где бесконечно принимались различные популистские решения, направленные на умиротворение проснувшихся народных масс. Бесконечные повышения зарплат различным категориям работников, более продолжительные отпуска, социальные выплаты, гарантии. Параллельно шли различные эксперименты, формально направленные на интенсификацию производства, а на деле просто позволяющие больше зарабатывать всем, кто достаточно смел и предприимчив для этого.Вспомним, например, пресловутый «бригадный подряд». Если очень упрощенно, то это такая организация производства, когда один цех предприятия мог перейти на некие особые условия оплаты труда, которые зависели просто от выработки. И формально это вело к росту производительности: выработка отдельно взятого цеха или бригады могла существенно возрасти.Но теперь представьте, что это происходило на каком-нибудь крупном заводе по производству телевизоров. Цех, производящий кинескопы, вдруг резко увеличивал выпуск своей продукции. Но остальные цеха за таким ростом не поспевали, и на общем выпуске продукции это сказывалось не особенно сильно. Но на общей эффективности производства это сказывалось весьма заметно – затраты на производство кинескопов распределялись на всех, львиная доля зарплатного фонда уходила в карманы «передовиков», перешедших на «прогрессивную» форму организации труда, а выручки в кассе завода больше не становилось.Разумеется, это далеко не единственная проблема, обвалившая экономику СССР. Нам же она интересна тем, что тысячи, а то и десятки тысяч таких «новаторских» бригад, цехов и артелей буквально на уши поставили бюджетное регулирование в СССР. Появилось много людей с относительно большими для тех лет доходами. И, что немаловажно, остальных тоже нельзя было проигнорировать. И власти волей-неволей пришлось включить печатный станок…К чему это привело всего за несколько лет, многие из вас ещё хорошо помнят. Примерно к 1989 году дефицит в торговле был скорее нормой, чем исключением. И время от времени постоянно вспыхивали какие-то локальные, но чрезвычайно острые дефициты – то на соль, то на мыло, то на спички, то ещё на какую бакалею. Про перманентную нехватку сахара можно, наверное, даже не вспоминать. Хотя именно она была совершенно ожидаемой – в условиях ограниченности данного ресурса и общего роста доходов власть ещё и умудрилась создать ажиотажный спрос на сахар, затеяв безумную борьбу с пьянством и буквально расстелив ковровую дорожку для самогоноварения.Все это, возможно, ещё можно было бы как-то отрегулировать и привести к какой-то норме, пусть даже и через талоны, повышение цен и так далее. Но в 1989 году Николай Рыжков выстрелил Советскому Союзу в висок, переведя торговлю со странами развалившегося СЭВ на доллары. Из продажи мгновенно исчезли сотни товаров, включая сигареты, упомянутую выше «Славянскую трапезу» и многое, многое другое.Но это уже немного иная история.Нам же нужно помнить, что эмиссия является довольно спорным инструментом, и уповать только на неё как на некую экономическую панацею все-таки не стоит. Даже если она «суверенная».И, кстати, по поводу «суверенной эмиссии». По моему скромному мнению, это может позитивно сказаться на нашей экономике только одновременно (или после) с появлением суверенной валюты и суверенной кредитно-денежной системы. Вот когда рубль действительно станет единственным законным платежным средством, когда даже экспортные расчеты будут переведены в рубли, тогда мы, наверное, сможем адекватно оценить размеры своей экономики, её ресурс, и постепенно насытить её деньгами, исходя из реальных потребностей.А до тех пор лишних ресурсов у нас нет. «Лишнее» у нас успешно реализуется с помощью труб разного диаметра. И за эти (да и многие другие) ресурсы мы должны будем конкурировать даже на внутреннем рынке.Поэтому те, кто хочет бензин по 100 уже через пару месяцев, голосуйте за «суверенную эмиссию» в её левом толковании.А там, глядишь, через годик снова начнут прямую трансляцию с очередного съезда показывать.Только китайских результатов нам при таком раскладе все равно не увидеть… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 158 Источник Похожие новости Время дебатов о ядерной политике. Безопасно ли ядерное оружие США? 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