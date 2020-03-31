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Бензин начнём гнать из Европы, как в 90-е? Сатановский объяснил, от кого и почему

31 марта 2020, 23:35  •  130 • Политика
Политолог Евгений Сатановский не исключил вероятности, что Россия вновь начнёт бензин гнать из Европы, как это было в 90-е годы. Он рассмотрел возможные варианты выхода из критической ситуации, проанализировав, где страна будет брать топливо и почему.
"Бензин в России из-за особенностей нашего налогообложения, призванного наполнить бюджет, стал настолько дороже европейского, что есть опасность его импорта из Европы, как было в 90-е, что не обрадует отечественные НПЗ", - написал Сатановский в своём Telegram-канале.
Он предположил, что главным каналом поставок станет Белоруссия. При этом в России нет возможности снижения налогов. Если ввести пошлины, то они "отсекут" возможность поставок, что приведёт к негативным последствиям. И это ещё больше осложнит отношения с Белоруссией.
В европейской части страны, пишет Сатановский, плохие дороги, которые станут "препятствием на пути врага". Причём этим врагом окажется бензин из Европы. Политолог делает выводы, что слишком долго Россия "почивала на лаврах со статусом энергетической сверхдержавы". В результате была создана сложная и запутанная система. Её составляющими Евгений Сатановский называет налоговую жадность, демпинг, государственные и частные амбиции, ведомственные противоречия и ещё ряд компонентов.
"И почему она именно такая - хромая на обе ноги, косая и кривоватая, спрашивать уже не с кого", - пишет политолог.
Он считает, что 30 лет назад можно было бы всё списать на советское наследие, когда в стране не было частного капитала. 20 лет назад был переходный период. Сейчас возможными причинами могут быть названы санкции, кризис и коронавирус. Но, по словам Сатановского, с 2008 года кризис и не заканчивался, санкции были введены давно и вряд ли вскоре будут отменены. Политолог предположил, что в стране необходимо "в системе что-то принципиально менять", упрощать её.

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