Беня против Зе

Перед тем, как покинуть Киев, представители миссии МВФ выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум. Если Игорю Коломойскому вернут национализированный Приватбанк, Украина не получит ни сантима кредитов.

Таким образом, Зеленского посадили на шпагат. С одной стороны, Коломойский не простит своей марионетке, если та не вернёт ему банк – собственно, вся история со «слугами народа» ради того и затевалась. С другой, возвращать банк нельзя – Запад окончательно отвернётся от Украины. И что тогда?!

Пока миссия МВФ ожидала своего рейса в аэропорту, Коломойский появился в новостных сюжетах украинских телеканалов. Сказал Беня мало, но смачно – он «в любом случае вернёт Приватбанк» себе. Сказано это было настолько зловеще, что несколько часов спустя, глава правления банка Пётр Крумханзл угодил в реанимацию с инфарктом. Поговаривают, что Зеленский может последовать тем же маршрутом – выглядит он в последние дни как-то не очень (чтобы не сказать – в гроб краше кладут). Ещё бы, ведь выбрать ему предлагают между плахой и гильотиной.

Техническое решение, впрочем, придумано. Правительство предлагает слить Ощадбанк с Приватбанком. Вместо у них появится новый банк с преобладающей долей государственного участия. Вот только юристы пока не придумали, как эту идею осуществить. Ведь по Приватбанку всё ещё идут суды, и шансы Коломойского вернуть себе отнятый Петром Порошенко актив, весьма высоки. А нет окончательного судебного решения – нет возможности затеять объединение с Ощадбанком.

Но даже если Зеленский выполнит условия МВФ по Приватбанку, другое условие размораживания кредитной линии, выдвинутое Западом, ему будет выполнить затруднительно. МВФ настаивает на продаже украинских сельскохозяйственных земель иностранцам. Джордж Сорос под это уже приготовил миллиард долларов. А депутаты выпендриваются, мол, приоритетное право покупать землю нужно сперва дать украинским гражданам, а уж затем, лет так через пяток, иностранцам – остатки сладки.

Но с продажей земли можно, наверное, что-то придумать. Можно просто плюнуть, провести второе чтение и принять закон – большинство в Раде у Зеленского пока ещё есть. Хуже с Приватбанком. У Коломойского пунктик насчёт Приватбанка. Ради его возвращения он привёл к власти Зеленского. В общем, дело пахнет острым политическим кризисом. Либо Зе разругается с Беней, и тогда его шансы закрепиться во власти смехотворны, учитывая Бенину мстительность, либо – с Западом. И тогда – новый майдан (Юлия Тимошенко, которую «кинули», деля министерские портфели, уже заплела свою боевую косу вокруг головы).