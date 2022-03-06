Беннет и Шольц обсудили московские переговоры израильского премьера с Путиным

В Германии и Израиле намерены "трудиться изо всех сил" для прекращения "войны на Украине"

Вечером 5 марта состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Как рассказал журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт, разговор продолжался полтора часа, а главной его темой была ситуация на Украине. Если говорить точнее – встреча Беннета с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в субботу в Москве.

Хеберштрайт сообщил, что Шольц и Беннет пришли к пониманию о необходимости скорейшего прекращения "войны на Украине", и это должно быть общей целью Германии и Израиля. Политики обеих стран договорились сохранять "тесный контакт" в этом вопросе и в дальнейшем трудиться изо всех сил для достижения обозначенной цели, сообщает ТАСС.

5 марта Нафтали Беннет и Владимир Путин общались на протяжении трёх часов. До личной встречи они дважды с начала спецоперации разговаривали по телефону. В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ходе одного из этих разговоров израильский премьер предложил посреднические услуги страны для приостановки "военных действий" на Украине.